Wie soll die Region Füssen-Schwangau in der Zukunft aussehen? Diese Ideen haben Bürger

Füssen und Schwangau sind gemeinsam Teil eines Modellprojekts, das die Digitalisierung in den Kommunen vorantreiben soll. Nun wurden erstmals Ideen gesammelt.

15.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Füssen und Schwangau getrennt zu betrachten, ist albern.“ Oder: „Uns fehlen Radwege.“ Aussagen wie diese stammen von Bürgerinnen und Bürgern und sie fielen bei einer Veranstaltung zum Thema Kommunale Digitalisierungsstrategien in der Region Füssen-Schwangau. Die Teilnehmer waren dazu eingeladen, an mehreren Stationen zwischen den Kommunen zu Themen wie Mobilität, Siedlungsentwicklung und Nahversorgung ihre Meinung mitzuteilen, Visionen und Ideen auszutauschen. Die zentrale Frage des Workshops: Was ist deine Vision für die Region Füssen-Schwangau?