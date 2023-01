Polizei und Stadt Füssen suchen freiwillige Schulweghelfer

Die Stadt arbeitet an einer Lösung, um den Verkehr am Schulzentrum in den Griff zu bekommen. Bürger sollen Kinder in Zukunft sicher über die Straßen bringen.

31.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Chaos pur, jeden Morgen“, so beschreibt Jana Jäger von der Polizei Füssen die Verkehrssituation um den Füssener Schulkomplex. Kinderhort, Grundschule, Sonderschule, Montessori-Schule, Mittelschule und Gymnasium liegen in unmittelbarer Nähe zueinander. Damit alle Kinder und Jugendliche sicher und reibungslos in ihr Klassenzimmer und mittags wieder nach Hause kommen, suchen die Stadt Füssen und die Polizei jetzt freiwillige Schulweghelfer.

Das sind die Problemstellen

Von Montag bis Freitag kommen um die Schulen zweimal täglich alle Gruppen von Straßenverkehrsteilnehmern zusammen: Busfahrer, Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger suchen sich dann ihren Weg durch das Gedränge. Ballungspunkte sind laut Jäger die Querungshilfe am Alpenfilmtheater, die Fußgängerüberwege in der Augsburgerstraße beim Best Western Hotel sowie bei der Einfahrt zur Dr.-Enzinger-Straße und vor allem der gesamte Bereich Taxisweg und Feistlestraße.

Hier schieben sich von links und rechts Blechlawinen auf den Zebrastreifen vor der Grundschule zu. Schüler auf Fahrrädern schlängeln sich zwischen Schulbussen und Autos durch. Die meisten von ihnen haben weder einen Helm auf, noch Beleuchtung am Rad angebracht, muss Jäger verärgert feststellen. „Ich sage ihnen das jede Früh, aber es bringt nichts.“ Die Kleinsten suchen sich einen Weg durch das Getümmel, huschen den Erwachsenen um die Beine. Manche ziehen besorgte Blicke ihrer Eltern hinter sich her. Bisher habe es, zum Glück, meist nur „Fast-Unfälle“ gegeben, sagt Jäger. Die, die es gegeben hat, hätte man aber vermeiden können.

Jana Jäger von der Polizei Füssen überwacht den Zebrastreifen vor der Grundschule Füssen und hilft Kindern über die Straße. Bild: Johannes Mörz

Hauptsächlich verantwortlich für das Verkehrschaos rund um das Schulzentrum seien Eltern, die ihre Kinder im Auto zur Schule bringen. „Die würden am liebsten in die Schule rein fahren“, sagt Jäger. Fast täglich beobachte sie, wie Eltern im Halteverbot, auf der Bushaltestelle, auf dem Gehweg oder auf dem Zebrastreifen stoppen, um ihre Kinder in die Schule zu verabschieden. Die Stadt sucht bereits nach einer Lösung, um den Verkehr um die Füssener Schulen am Bergfeld besser in den Griff zu bekommen.

Der Taxisweg zum Beispiel, werde nicht selten mit Autos befahren, obwohl es sich um einen Gehweg handle. Oft könne Jäger aber nicht eingreifen: Eine Person allein könne nicht den ganzen Bereich überwachen, sagt die Polizistin, die meist am Zebrastreifen vor der Grundschule aufpasse. Unterstützung erhalte sie von zwei Schülerlotsen aus der siebten Klasse der Mittelschule, die den Bereich vor dem Kino absichern. Auch die Kommunale Verkehrsüberwachung der Stadt helfe mittags bei der Schulwegsicherung. „Die Polizei kann nicht täglich vor Ort sein“, sagt Jäger. Deshalb wäre es „eine super Unterstützung“ wenn sich Freiwillige als Schulweghelfer anbieten würden.

Das ist die Aufgabe eines Schulweghelfers

Grundsätzlich kann jeder, der in der Früh eine halbe Stunde Zeit hat, die Aufgabe übernehmen: Schichtbeginn sei täglich um 7.20 Uhr und Ende ungefähr um 7.55 Uhr. Die Ausrüstung, Warnweste und Kelle, bekomme man gestellt. Zudem, betont Jäger, werde niemand ins kalte Wasser geworfen, denn zuvor bekämen alle Teilnehmer einen Einführungskurs von der Polizei. Der werde voraussichtlich ein Mal stattfinden und vier Stunden dauern. Das Ziel eines Schulweghelfers sei, durch seine Präsenz die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg zu verstärken und sie vor unachtsamem Überschreiten der Straße abzuhalten.

Wo Schulweghelfer in Füssen gebraucht werden und was es zu beachten gilt

Speziell in Füssen würden Schulweghelfer an den beiden ampelgeregelten Fußgängerfurten in der Augsburgerstraße sehr hilfreich sein. Jäger warnt jedoch, dass Autofahrer durch Zeichen der Schulweghelfer nicht gezwungen seien, anzuhalten. Man habe als Schulweghelfer nicht automatisch das Polizeirecht, versichert sei man während der Zeit aber über die Kommune. Eine Prüfung müsse man vor dem ersten Einsatz nicht ablegen. Interessierte können sich persönlich bei der Polizei Füssen anmelden.