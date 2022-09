Verletzte Wanderer, erschöpfte Mountainbiker: Bergwacht Füssen "gefordert wie nie"

Die Bergwacht Füssen hat eine Bilanz des Sommers 2022 gezogen. Die Retter waren in drei Monaten rund 70-mal im Einsatz - und damit "gefordert wie nie".

Alleine im August erreichten die Bergwacht Füssen nach eigenen Angaben 30 Notrufe von verletzten, erschöpften, oder stecken gebliebenen Bergsteigern und Wanderern, Mountainbikern und Gleitschirmfliegern.

Insgesamt mussten die Helfer bis Ende August schon 111-mal ausrücken. Das ist in etwa so viel, wie sonst in einem Jahr aufläuft - "und es kommen noch die einsatzreichen Herbstmonate". Bei einem Drittel ihrer Einsätze wurde die Bergwacht Füssen von Kameraden der Bergwacht Kaufbeuren unterstützt.

Am häufigsten hatten die ehrenamtlichen Retter mit Fuß- und Beinverletzungen zu tun, "aber auch internistische Notfälle, Polytraumata, Kopfverletzungen und auch zwei Reanimation standen neben den erschöpften bzw. blockierten Klettersteiggehern auf dem Programm", so die Bergwacht in einer Mitteilung. Aber auch eher ungewöhnliche Vorfälle gab es: Im Juni wurde einem kollabierten Hund am Buchenberg geholfen.

Ein besonderer Einsatz für die Bergwacht Füssen war im Juli der Bergwaldbrand am Zunderkopf, an dem die Bergwacht mit Kameraden aus Murnau und Immenstadt die Feuerwehren bei den Löscharbeiten am Berg unterstütze. 24 Stunden dauerte dieser Einsatz von der Alarmierung bis zur Meldung „Feuer aus“.

5500 Einsätze der Bergwacht Bayern von Dezember bis April

Die Bergwacht Füssen ist kein Einzelfall. Auch bayernweit verzeichnen die Bergwachten immer mehr Einsätze. "Ungewöhnlich viele Todesfälle beim Wandern und mehr Lawinentote als in den Vorjahren" lautete im Mai die Winter-Bilanz der bayerischen Bergwachten. Insgesamt mussten die ehrenamtlichen Helfer in der Wintersaison rund 5500 Mal ausrücken. Vier Menschen starben in Lawinen, die höchste Zahl der vergangenen zehn Jahre. Zwei von ihnen waren Wanderer. Insgesamt verunglückten 19 Wanderer und Bergsteiger tödlich - ein neuer Höchststand.

In mehreren Fällen rutschten Menschen auf Schnee und Eis aus und stürzten in die Tiefe. Die einen waren mit Turnschuhen unterwegs, die anderen änderten die Route und folgten einer App oder starteten bei ungünstigen Wetterbedingungen. Die für winterliche Verhältnisse nötige Ausrüstung hätten viele Wanderer nicht dabei gehabt, hieß es.