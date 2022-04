57-Jähriger aus Pfronten vermisst: So beschreibt die Polizei den Mann

Vermisster in Pfronten: Dort wird ein Mann aus einer Pflegeeinrichtung vermisst. Wer hat ihn gesehen?

01.04.2022 | Stand: 12:43 Uhr

In Pfronten wird seit Donnerstag der 57-jährige Werner Beyrer vermisst: Am Donnerstagvormittag verließ der Vermisste eine Pflegeeinrichtung in Pfronten und kehrte seitdem nicht wieder zurück, berichtet die Polizei. Wer hat den Mann gesehen oder weiß, wo er sich derzeit aufhält?

Der 57-Jährige ist möglicherweise orientierungslos und benötigt Hilfe. Er ist zudem auf regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen.

Vermisster aus Pfronten: So wird der vermisste Mann beschrieben

Er ist 1,68 Meter groß, von schlanker Statur und hat braune lange Haare. Zudem trägt er einen markanten Oberlippenbart. Bekleidet ist der Mann mit einer schwarzen Jogginghose und einer blauen Weste. Er läuft in gebückter Haltung.

Die Polizeiinspektion Füssen hat bereits Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dabei überprüften die Beamten bislang bekannte mögliche Aufenthaltsorte des Mannes sowie den öffentlichen Personennahverkehr. Trotzdem trafen sie den Vermissten bislang nicht an.

Vermisster aus Pfronten könnte per Anhalter unterwegs sein

Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste auch per Anhalter fortbewegt.

Lesen Sie auch

Vermisstenmeldung aus Illertissen 15-Jähriger aus Illertissen wird vermisst

Personen, die den Mann gesehen haben oder wissen, wo er sich derzeit aufhält, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Füssen unter der Rufnummern 08362/9123-0 in Verbindung zu setzen oder den Polizeinotruf unter der ‚110‘ zu wählen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".