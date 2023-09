Viehscheid in Vils: Mehrere Kranzrinder nach dem Alpsommer

Die geschmückten Tiere in der Stadt im Außerfern waren ein Symbol dafür, dass der Alpsommer ohne größere Unfälle verlief. Viel Applaus der Zaungäste.

11.09.2023 | Stand: 07:06 Uhr

Drei Stunden Fußmarsch lagen hinter den Hirten und Landwirten, als sie am Samstag gegen 14 Uhr von der Sebenalm mit etwa 100 Kühen, Jungrindern und Kälbern in Vils von der örtlichen Stadtmusikkapelle musikalisch empfangen wurden.

Viel Applaus der Zaungäste am Straßenrand in einer der „kleinsten Städte mit großer Geschichte“ begleiteten sie, bevor die Tiere auf eine Weide beim Eisplatz am Rand des Ortes getrieben wurden. Dort holten ihre Besitzer sie zu einem späteren Zeitpunkt ab. (Lesen Sie auch: Alphirte aus dem Allgäu erzählt vom Alpsommer)

Die Musik spielte zum Viehscheid: Die Stadtmusikkapelle Vils unter der Stabführung von Ramona Megele (Mitte) begleitete den Einzug des Alpviehs. Bild: sz

„Pfundiges Erlebnis“ in der Stadtgemeinde Vils

Offensichtlich hatte der Hirte Joachim Lechleitner, der diese Aufgabe im dritten Jahr bewältigt hatte, die Tiere unfallfrei über den Sommer gebracht, denn viele von ihnen waren bekränzt und dies geschieht nur, wenn kein Unglück bei den Tieren geschehen war. Unter den Treibern waren auch die vier jungen Burschen Alexander, Tobias, Kilian und Jakob, die trotz des anstrengenden dreistündigen Marsches von der Alm ins Tal viel Spaß hatten – für sie war es ein „pfundiges Erlebnis“ in der Stadtgemeinde Vils.

Wie jedes Jahr hatte der Schiclub Vils am Stadtplatz vor der St. Anna Kirche zu Schnitzel mit Kartoffelsalat, kühlen Getränken sowie Kaffee und Kuchen sowie frischem Apfelstrudel eingeladen, was von den Gästen unter musikalischer Begleitung der Stadtkapelle ausgiebig genutzt wurde. (sz)