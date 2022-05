Der Viehscheid in Nesselwang 2022 findet statt. Wann ist der Termin? Wie ist das Programm beim Nesselwanger Viehscheid? Hier alle Infos zur Veranstaltung.

24.05.2022 | Stand: 11:57 Uhr

Die Viehscheid in Nesselwang im Ostallgäu wird 2022 wieder stattfinden. Damit wird eine bekannte und sehr beliebte Tradition fortgesetzt. Zuletzt 2019 waren in Nesselwang vor großer Zuschauerkulisse Kranzrind und Jungrinder ins Tal gebracht worden. „Massen von Menschen – sauguat!“, moderierte Trachtler Reinhard Gschwend damals begeistert und in bestem Allgäuer Dialekt den Viehscheid im Hof des Hauses der Vereine.

Wann ist der Viehscheid 2022 in Nesselwang? Wie ist das Programm beim Viehscheid in Nesselwang? Wie ist es mit Anfahrt und Parken? Hier alle Infos.

Steckbrief: Viehscheid Nesselwang 2022

Name: Viehscheid Nesselwang

Ort: 87484 Nesselwang im Ostallgäu

Termin: 16.09.2022

Wann ist der Viehscheid 2022 in Nesselwang?

Der Viehscheid in Nesselwang ist traditionell am 16. September. Auch 2022 ist rund um den Viehscheid selbst wieder ein mehrtägiges Festprogramm geboten.

Wie ist das Programm beim Viehscheid in Nesselwang 2022?

Donnerstag, 15. September 2022

19.15 Uhr: Umzug der Nesselwanger Vereine von der Schule zum Festzelt an der Talstation der Alpspitzbahn

19.30 Uhr: Bieranstich durch den 1. Bürgermeister des Marktes Nesselwang, anschließend Unterhaltung mit der Harmoniemusik Nesselwang

20.30 Uhr: Allgäuer Brauchtumsabend mit dem Nesselwanger Trachtenverein "Alpspitzler" und der Harmoniemusik Nesselwang.

Freitag, 16. September 2022: Viehscheid in Nesselwang

10 Uhr: Ankunft des Jungviehs, der Schumpen, an der Talstation der Alpspitzbahn. Angeführt von der Harmoniemusik Nesselwang zieht die Herde weiter zum Scheidplatz am Haus der Vereine (Feuerwehrhaus). Anschließend spielt die Harmoniemusik Nesselwang im Festzelt auf.

11 Uhr: Musik im Festzelt von der Harmoniemusik Nesselwang bis ca. 18 Uhr

14 Uhr: Schellenübergabe im Festzelt

19 Uhr: Tanz und Unterhaltung beim Viehscheid-Hoigarte mit der Stimmungsband "Allgäuer Bergvagabunden". Der Eintritt ist frei.

Samstag, 17. September 2022

20.30 Uhr: Nesselwanger Herbstfest mit Live-Musik im Festzelt. Für Stimmung sorgen die Bands "Blechverrückt" und "Partyböcke". Eintrittskarten dafür gibt es an der Abendkasse. Tischreservierung ab 10 Personen sind per Mail an info@harmoniemusik-nesselwang.de möglich. Der Eintritt kostet acht Euro.

Wie ist die Anfahrt zum Viehscheid Nesselwang? Wo kann ich partken?

Wer mit dem Auto zum Viehscheid nach Nesselwang kommt, kann auf den ausgewiesenen Parkplätzen seinen Wagen abstellen. Parkmöglichkeiten gibt es direkt an der Alpspitzbahn, in der Von-Lingg-Straße und etwas entfernt an der Alpspitzhalle.

Viehscheid Nesselwang; Marsch mit der Musik zum Dorfabend zur Eröffnung des viehscheid-Wochenendes Bild: Andreas Schubert

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Nesselwang?

Zum Viehscheid-Tag in Nesselwang werden die Herden von Hirten und Helfern herausgeputzt, berichtet die Gemeinde. Ist der Bergsommer unfallfrei verlaufen, wird das schönste Tier mit einem Kopfschmuck aus Bergblumen geschmückt, dem sogenannten Kranz. Der Hirte führte es dann als Kranzrind ganz an der Spitze auf den Scheidplatz am Haus der Vereine in Nesselwang.

Dann beginnt das Ausscheiden, der wichtigste Teil des Tages. Der Hirte ruft bei jedem Tier den Besitzer auf, dieser nimmt es entgegen. Anschließend bringen die Bauern ihre Kühe zurück zu ihren Höfen.

Die Rückkehr wird kräftig gefeiert: Ein mehrtägiges Herbstfest im Festzelt inklusive Heimatabend sorgt in Nesselwang für den entsprechenden Rahmen. Den Abschluss der Viehscheid-Saison macht ein kleiner Abtrieb auf der Alpe Kögelhof.

Alpabtrieb: Wo kann ich in Nesselwang übernachten?

In und um Nesselwang gibt es jede Menge Übernachtungsmöglichkeiten, Pensionen, Ferienwohnungen und Hotels. Auskunft über freie Zimmer beim Viehscheid Nesselwang 2022 gibt es hier im Internet oder bei der Touristinformation Nesselwang, Telefon 08361/923040, info@nesselwang.de

Wer veranstaltet den Viehscheid in Nesselwang?

Veranstalter des Viehscheids in Memhölz ist die Musikkapelle Memhölz.

Alle Allgäuer Viehscheid-Termine 2022 finden Sie hier in unserem Überblick.