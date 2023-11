Viel Beifall für rote Adler am Plansee

Die R.E.T. Brass Band überzeugt mit anspruchsvollen Stücken bei den Plansee-Konzerten in Reutte. Was diese Musik mit britischen Bergwerksarbeitern zu tun hat.

05.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die R.E.T. Brass Band aus Innsbruck brachte ein musikalisch hochstehendes und ebenso schmissiges Programm auf die Bühne des Walter-Schwarzkopf-Saals in den Reuttener Planseewerken. Das Publikum dankte es mit anhaltendem Applaus.

Gegründet wurde die R.E.T. (steht für: „Rote Adler Tirol“) Brass Band im Jahr 2014. Die Grundlage hatte die Brass-Jugend gelegt, die an der Innsbrucker Musikschule spielte. Der Hinweis im Namen deutet auf das Wappen Tirols hin: Die Spieler stammen ausnahmslos aus diesem österreichischen Bundesland. Einer der Gründer ist Dirigent Andreas Lackner.

Britische Bergwerksarbeiter suchten Abwechslung von ihrem harten Arbeitsalltag

Lackner hatte die Erklärung für die Entstehung der Brass-Musik parat: Britische Bergwerksarbeiter suchten damit Abwechslung von ihrem harten Arbeitsalltag. Gleichzeitig stärkte diese Musik ihre belasteten Lungen, die damit gekräftigt wurden. Entsprechend kräftig kamen die Stücke im Walter-Schwarzkopf-Saal daher. Geboten wurde anspruchsvolle Brass Band-Literatur auf musikalischem Höchstniveau, konzertant aufgeführt. So überzeugten rasante, anspruchsvolle Läufe, beispielsweise im Hohen Blech. Ein anderes Mal erschien ein Werk pompös und melodiös gleichermaßen, mit höchsten Schwierigkeitsgraden. „Gar nicht so leicht zuzuhören – aber das ist Brass Band“, meinte der Maestro – obwohl unnötig – quasi entschuldigend. (Lesen Sie auch: 100 Jahre Plansee: Von Berlin über Reutte in die Welt)

Leisere Stücke kommen in der Akustik des Saals in Reutte hervorragend rüber

Ein spritzlebendiger, ein swingender Marsch namens Arnhem, von Albert Edward Kelly komponiert, strafte die Bezeichnung von der manchmal herrschenden Dicke-Backen-Blasmusik mehr als Lügen. Und vor allem die leiseren Stücke kamen in der hervorragenden Akustik des Walter-Schwarzkopf-Saals hervorragend rüber. Daher soll auch ein kleiner Wermutstropfen nicht verschwiegen werden: Bei den kräftigen Stücken wäre auch beim Blasmusik gewohnten Zuhörer das eine oder andere Forte weniger angenehm angekommen.