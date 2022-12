Viel Trubel auf dem Pfrontener Weihnachtsmarkt

Nach der Corona-Zwangspause war die Freude der Pfrontener groß, sich im Advent wieder auf dem Leonhardsplatz zu treffen. Das Wetter trug zur Dekoration bei.

12.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der Andrang beim 32. Pfrontener Weihnachtsmarkt auf dem Leonhardsplatz in Heitlern war in diesem Jahr groß. Nach zweijähriger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie war das Bedürfnis, sich mit Freunden zur Adventszeit auf dem gemütlichen Markt zu treffen, enorm. Zu der weihnachtlichen Stimmung trugen neben den vielen Buden, die mit verschiedensten kulinarischen Genüssen lockten, auch die Händler bei, die ihre kunstvoll gefertigten Waren anboten. Für die Besucher war es ein schöner Markt, auf dem auch das eine oder andere Geschenk gefunden wurde.

Seite 32 Jahren mit Engeln dabei

Zum Beispiel bei Brigitte Althus mit ihren selbst gemachten Engeln. Die 84-Jährige ist bisher auf jedem Weihnachtsmarkt in Pfronten vertreten. Auch nach 32 Jahren macht es ihr noch große Freude, die verschiedensten Engel in filigraner Handarbeit zu erstellen und sie dann auf dem Weihnachtsmarkt zu verkaufen. Die Mitglieder des Liederkranzes, die Pfrontener Jugendbläser sowie der Posaunenchor der evangelischen Kirche sorgten für die musikalische Adventstimmung. Auch das Hirtenspiel mit lebenden Schafen und einem Feuer trugen zu der schönen Weihnachtsatmosphäre bei. Auch das Wetter passte perfekt, nachdem in der Nacht zuvor Schnee gefallen war, alles mit einer weißen Decke überzogen hatte und die Temperaturen auch im Minusbereich waren, schmeckten die verschiedenen Heißgetränke den zahlreichen Gästen.

Erlös für die Nachwuchsarbeit

Im Hintergrund gab es auch in diesem Jahr wieder viele fleißige Helfer von den Pfrontener Vereinen, die sich um die Verpflegung der Marktbesucher kümmerten. Der Erlös aus dem Verkauf kommt auch in diesem Jahr der Nachwuchsförderung der verschiedenen Vereine und der Feuerwehren in Pfronten zugute.

Die evangelische Gemeinde begleitete das Markttreiben mit einer „Atempause im Advent“ mit Musik und besinnlichen Texten in der Auferstehungskirche. Posaunenchorklänge, der Kirchenchor Klangkörper, der Kinderchor „Turmspatzen“ und Instrumentalisten sorgten für Musik.

Schlangen vor der Krippen-Ausstellung

Eine lange Schlange bildete sich vor der Leonhards-Kapelle. Dort konnten verschiedensten Krippen besichtigt werden, unter anderem eine kleine Krippe, die die Krippenfreunde zugunsten des Schülerhorts St. Marien für eine Verlosung zur Verfügung gestellt hatten. Die glückliche Gewinnerin Bettina Schmid wurde nach dem Lichtertanz ermittelt. Sie freute sich sehr über ihr Glück.

Feuer sorgen für Wärme

Auch nach Einbruch der Dunkelheit fanden sich noch viele Besucher auf dem beleuchteten Leonhardsplatz ein. Wärmende Feuer standen an vielen Stellen, um die sich Gruppen bildeten.