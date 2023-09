Vielsaitig in Füssen startet vielversprechend

Mit Bachs Goldberg-Variationen macht es der künstlerische Leiter Julian Steckel sich, den Musikern und dem Publikum nicht leicht. Wie die Reaktionen ausfallen.

01.09.2023 | Stand: 10:00 Uhr

„Der Start ist schon mal gelungen“, war zu hören, aber auch „das war ganz schön anspruchsvoll“. Julian Steckel, der neue künstlerische Leiter des Füssener Festivals Vielsaitig, hat es sich, seinen beiden Mitstreitern auf der Bühne und dem Publikum beim Auftaktkonzert im Kaisersaal des Barockklosters St. Mang nicht leicht gemacht.

"Ein monumentales Werk"

Wer denkt, bei Bach-Kompositionen in einem barocken Prunksaal könne eigentlich nichts schief gehen, hat nicht mit den Goldberg-Variationen gerechnet. „Ein monumentales Werk“ hatte Steckel angekündigt und das Publikum war schon vorgewarnt, dass es keine Pause geben werde, um den Fluss der „Aria mit 30 Veränderungen“ nicht zu unterbrechen. So hatte Johann Sebastian Bach sein ursprünglich für Cembalo geschriebenes Werk überschrieben, mit dem er seine Zeitgenossen zur Michaelismesse im Jahr 1741 oder 42 überraschte. Seinen Beinamen erhielt es erst später aufgrund einer Anekdote, die es mit Bachs Meisterschüler Johann Gottlieb Goldberg in Verbindung brachte.

80 Minuten ohne Pause

In Füssen präsentierte Julian Steckel am Cello gemeinsam mit Tobias Feldmann an der Violine und Lise Berthaud an der Viola die Goldberg-Variationen in der Fassung für Streichtrio des russischen Violinisten und Dirigenten Dmitri Sitkovetsy aus dem Jahr 1984. 80 Minuten lang lauschte und staunte das Publikum im Kaisersaal, wie die drei auf der Bühne Bachs große Anforderungen an die Ausführenden seiner Werke in teils atemberaubenden Tempo bewältigten. Dann brach sich stürmischer, minutenlang anhaltender Applaus Bahn. Mehrfach musste das Trio auf die Bühne zurückkehren, ehe es das Publikum voll Vorfreude auf die weiteren Auftritte des diesjährigen Festivals entließ.

Mit Schwung, Leidenschaft und Seele

Dass drei Meister ihres Fachs auf der Bühne im Kaisersaal Platz genommen hatten, zeigte sich aber nicht nur in den scheinbar mühelos bewältigen hohen technischen Anforderungen. Sie passten auch wunderbar zum diesjährigen Festival-Motto „con brio“. Mit dieser Angabe wünscht sich der Komponist einen Vortrag mit Schwung und Leidenschaft. Gemeint sein kann aber auch „mit Seele“ und die zeigte und berührte das Trio gerade in den getrageneren, teils melancholisch anmutenden Variationen. In den tänzerischen Variationen wurde unterdessen der jugendliche Schwung der Interpreten spürbar: Violinist Tobias Feldmann war 2018 mit gerade einmal 26 Jahren zum Professor an der Hochschule für Musik Würzburg berufen worden. Bratschistin Lise Berthaud und Cellist Julian Steckel sind unterdessen als Anfang 40-Jährige noch jung an Jahren, aber schon reich an Erfahrung. Berthaud, die schon mit fünf Jahren mit dem Geigespielen begann, war von 2013 bis 2015 Teil des New Generation Artists Scheme des britischen Senders BBC, was ihr Auftritte und Aufnahmen mit allen BBC-Orchestern ermöglichte. Mehrere Preise standen da schon in ihrem Regal. Auch bei Julian Steckel, Spross eines musikalischen Elternhauses, begann die Förderung des Talents schon recht früh. Mit dem Gewinn des ARD-Musikwettbewerbs 2010 begann die Solokarriere des heutigen Professors an der Hochschule für Musik und Theater München.

2020 erstmals in Füssen dabei

Im Jahr 2020 hatte ihn Matthias Kirschnereit erstmals zu Vielsaitig nach Füssen geholt, erinnerte sich Steckel in seiner kurzen Ansprache zu Beginn. Dass er dem Pianisten, der unter den Konzertbesuchern weilte, als künstlerischer Festivalleiter folgen sollte, war damals aber noch nicht abzusehen. Steckel zeigte sich angetan von den Gegensätzen und ungewöhnlichen Kombinationen, die zu präsentieren ein Festivalprogramm ermögliche. Er dankte wie vor ihm bereits Bürgermeister Maximilian Eichstetter allen Unterstützern, Sponsoren und dem rührigen Team um Kulturamtsleiterin Karina Hager, das es ermöglicht, ein so hochkarätiges Festival in Füssen auf die Beine zu stellen.

Ein erster Abschied

Wesentlich zu dessen Erhalt trägt der Verein Festival Vielsaitig bei, der nach elf Jahren auf 245 Mitglieder angewachsen ist. Weitere sind jederzeit willkommen, warb nach Bürgermeister Eichstetter auch Edith Bielenberg, die Vorsitzende des nach eigenen Angaben größten privaten Sponsors des Festivals, um Beitritte. Nachdem sie und ihr Mann Klaus Bielenberg, Schriftführer des Vereins, ihren Rückzug aus dem Vorstand angekündigt haben, wurden sie mit einem Blumenstrauß und einer Flasche Wein verabschiedet. Der Verein trägt nicht nur finanziell und durch Konzertbesuche zum Erfolg des Festivals bei, sondern auch dafür, dass sich dieses im Stadtbild niederschlägt. Sogar eine Festival-Eissorte und -Cocktails gibt es.

Das komplette Festival-Programm finden Sie hier