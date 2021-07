In über 20 Jahre alten Autos fahren vier Roßhauptener 4.000 Kilometer von München bis nach Südspanien. Warum sich die Männer in das Straßen-Abenteuer stürzen.

16.07.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Von München nach Andalusien in über 20 Jahre alten Autos: Was für manche nach einer Horrorfahrt klingen mag, haben sich vier Roßhauptener für ihren Urlaub vorgenommen. „Off the beaten track“ („abseits ausgetretener Pfade“) heißt die Rallye, an der sie teilnehmen. Möglichst ungewöhnlich und wenig befahren soll die Route sein. So führt die Strecke 4000 Kilometer teils über abgelegene Schotterwege, Buckelpisten, Alpenpässe und Küstenstraßen bis in den sonnigen Süden, Zielort: Almería.