Vinzentinerinnen kehren noch einmal in "ihre" Klinik zurück

Vor 120 Jahren schenkte Pfarrer Kohnle den Vinzentinerinnen seine Pfrontener Wohltätigkeitsstiftung. Wie daraus die heutige St. Vinzenz Klinik erwuchs.

19.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Vor 120 Jahren hat der Orden der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz vom Paul aus Augsburg die Wohltätigkeitsstiftung des damaligen Pfrontener Pfarrers Dr. Ludwig Kohnle übernommen und damit den Grundstein für die heutige St. Vinzenz Klinik gelegt. Aus diesem Anlass sind noch einmal mehrere Vinzentinerinnen zurückgekehrt. Sechs Schwestern, die viele Jahre im Pfrontener Krankenhaus gearbeitet hatten, und die ehemalige Generaloberin Schwester Michaela Lechner folgten der Einladung der Klinikleitung zu einer kleinen Feierstunde in Pfronten und trafen sich zusammen mit einigen ehemaligen Mitarbeitern und der Klinikleitung zum Mittagessen. Nach einem Rückblick auf die vergangenen 120 Jahre sowie einem kleinen Rundgang durch das Haus und den entstehenden Neubau nutzen viele Mitarbeitende die Gelegenheit, bei Kaffee und Kuchen mit den Ordensschwestern ins Gespräch zu kommen. Als Geschenk hatten sie ein Porträt von Pfarrer Dr. Ludwig Kohnle mitgebracht, ohne dessen großes Engagement Pfronten kein Krankenhaus bekommen hätte. Sein Bild wird einen Ehrenplatz in der Klinik bekommen.

Schicksalsschläge als Ansporn

Vor 120 Jahren hatte Kohnle dem Orden seine sogenannte Wohltätigkeitsstiftung geschenkt und damit den Weg für die spätere Gründung der St. Vinzenz Klinik gelegt. Bereits 1897 hatte Kohnle eine Wohltätigkeitsanstalt gegründet, um sich um Alte, Kranke und Waisenkinder kümmern zu können. Mehrere Schicksalsschläge von Pfrontener Bürgern, die aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung starben, waren der Auslöser. Zur Unterstützung kamen am 4. Juni 1898 die beiden ersten Ordensschwestern aus Augsburg nach Pfronten und kümmerten sich fortan um die Bedürftigen. Um die Finanzierung und damit die Zukunft dieser Stiftung zu sichern, übergab Kohnle am 6. Oktober 1903 seine Stiftung an den Orden in Augsburg. Trotz seiner Abberufung als Pfarrer nach Dillingen blieb er Stiftungsvorsitzender und nahm weiter regen Anteil an der Entwicklung.

Start als Waisenhaus und Altenheim

Der Grundstein für das Krankenhaus in Pfronten war gelegt, auch wenn in dieser Zeit immer nur die Rede vom Waisenhaus und Altenheim in Pfronten war. Denn Kohnle konnte sein großes Ziel, ein richtiges Krankenhaus in Pfronten zu errichten, bis zu seinem Tod im Jahr 1930 nicht realisieren, da die Behörden keine Genehmigung erteilten. Der Pfarrer hatte hierfür unter anderem die Villa Kohnle erworben, in der er ab 1929 seine kurze Rentenzeit verbrachte. In den Jahren 1938/39 konnte mit dem Bau des Krankenhauses Kohnles Traum wenige Jahre später doch noch in die Tat umgesetzt werden. Mit ihren 100 Betten galt sie als eine der modernsten und schönsten in ganz Schwaben und erhielt 1939 mit der Einweihung der Klinikkapelle auch ihr Erkennungsmerkmal, den Zwiebelturm, der nach wie im Logo der Einrichtung verankert ist.