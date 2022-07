Vision String Quartet zeigt in Füssen starke Bühnenpräsenz

Ein Ensemble der Extraklasse gastiert im Füssener Barockklosters Sankt Mang. Die vier jungen Musiker können nicht nur Klassik, wie sich herausstellt.

02.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Wieder einmal präsentierte ein Streichquartett der Extraklasse einen beeindruckenden Konzertgenuss im Kaisersaal des ehemaligen Benediktinerklosters St. Mang in Füssen. Das Vision String Quartet hatte bereits 2018 einen Auftritt zugesagt, musste aber krankheitsbedingt passen. 2022 hätte Corona fast wieder einen Auftritt verhindert, doch waren alle vier Musiker rechtzeitig genesen. Allerdings wurde das angekündigte vierte Streichquartett von Béla Bartók durch einen Satz von Anton von Webern ersetzt.

Perfekt eingespielt

Das 2012 gegründete Quartett setzt sich aus Florian Willeitner (Violine I), Daniel Stoll (Violine II), Sander Stuart (Viola) und Leonard Disselhorst (Violoncello) zusammen. Das perfekt eingespielte Ensemble spielt auswendig und im Stehen und hat dadurch eine starke Bühnenpräsenz. Dies zeigte sich bereits beim 1925 entstandenen Prélude des schweiz-amerikanischen Komponisten Ernest Bloch. Das selten gespielte Werk beginnt mit einem sonoren Klang der Viola. Nach und nach setzen die anderen Instrumente ein. Das sehr stimmungsvolle Stück präsentierte das Ensemble wie aus einem Guss und klang leise und besinnlich aus. Dem wunderschönen Eröffnungssatz folgte in Abänderung des Programms der langsame Satz für Streichquartett von Anton von Webern (1905) – ein beeindruckendes Frühwerk des Schönberg-Schülers, das am Übergang in die moderne Kammermusik anzusiedeln ist, wenn auch vieles an Johannes Brahms erinnert. Das Vision String Quartet zeigte hier klare dynamische Abstufungen und zog nicht nur beim andächtigen Ausklingen des Stücks die Zuhörer in seinen Bann.

Hauptwerk von Antonín Dvořák

Hauptwerk des Abends war das letzte Streichquartett Antonín Dvořáks op. 106. Der Komponist kehrte 1895 aus Amerika zurück und widmete sich mit dem großartigen Werk wieder seiner böhmischen Heimat. Der erste Satz „Allegro moderato“ vereint viele Motive der slawischen Tänze zu einer genialen Einheit und wechselt zwischen düsteren, schwermütigen Themen und einer triumphalen Spielfreude ab. Das „Adagio ma non troppo“ ist ein freier Variationssatz – eine Hymne an die böhmische Waldheimat. Dem Ensemble gelang es auch hier, große Spannung zu erzeugen. Ein wenig schade war, dass dieser eindrucksvolle, leise ausklingende Satz und die dadurch erzeugte beeindruckende Stimmung im Kaisersaal durch Zwischenapplaus des Publikums gestört wurden, was auch das Ensemble irritierte. Feurig und temperamentvoll erklang als Scherzo „Molto vivace“, einer jener Springtänze, die von Gespenstern und sagenhaften Gestalten in Tschechien erzählen. Der ruhigere Mittelteil erinnert an eine Spieldosenmusik. Genial komponiert! Zart und liedhaft beginnt der Schlusssatz, doch mündet er sehr schnell in ein lebhaftes Perpetuum mobile. Das Ensemble zeigte erneut vollste Konzentration bis zum furiosen Schluss. Hier wurde ein Streichquartett in Perfektion dargeboten.

Eigenkompositionen von der neuen CD

Dass das Vision String Quartet nicht nur in der Klassik zuhause ist, zeigten die beiden Zugaben: Eigenkompositionen von der neuen CD „Spectrum“: eine komplett gezupfte und tänzerische „Samba“ und das von einem Ostinato geprägte Stück „Copenhagen“. Bei so viel Spielfreude stand am Ende lang andauernder Applaus für dieses beeindruckende Hörerlebnis.

Das nächste Kaisersaal-Konzert gibt am Donnerstag, 21. Juli, das Stuttgarter Kammerduo mit Rosa Neßling (Violine) und Sebastian Fritsch (Violoncello).

