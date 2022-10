Viva Füssen, viva Palestrina! - 50 Jahre Städtepartnerschaft gefeiert

Seit 50 Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen Füssen und Palestrina. Das wurde gefeiert. Warum anfangs nicht jeder die Verbindung begrüßte.

03.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Seit 50 Jahren gibt es eine Städtepartnerschaft zwischen Füssen und dem italienischen Palestrina. Zu diesem Jubiläum hat die Stadt Füssen nun zu einem großen Festakt ins Haus Hopfensee eingeladen. Am 1. Juni 1972 unterzeichneten die damaligen Bürgermeister Giulio Fornari (Palestrina) und Ernst Enzinger (Füssen) die Urkunde zur Gründung der Städtepartnerschaft. Nachdem bereits im Sommer eine Abordnung aus Füssen in Italien dieses Jubiläum gefeiert hatte, kam es nun zu einem Gegenbesuch von 83 Offiziellen aus Palestrina. Mit Böllerschützen und einem Spalier der Fahnenabordnungen der Vereine aus Füssen, Hopfen und Weißensee wurden die Gäste begrüßt. Eine kleine Bilderausstellung erinnerte an die vielen gegenseitigen Besuche.

Die treibenden Kräfte der Städtepartnerschft zwischen Füssen und Palestrina

Die frühere Füssener Kulturamtsleiterin Cilly Kahle erinnert sich noch gerne an die Gründung der Städtepartnerschaft vor 50 Jahren. Treibende Kraft war damals Erwin Wäspy, Mitarbeiter in der Botschaft in Rom. Zusammen mit dem Fotojournalisten Angelo Mercuri, der die Lechstadt kannte und liebte, initiierten sie die Städteverbindung. „Wegen der weiten Entfernung waren damals nicht alle begeistert,“ blickt Kahle zurück, „wir wurden aber von Beginn an mit offenem Herzen aufgenommen.“ Damals gab es noch keine Autobahn. Die erste Anreise erfolgte mit dem Bus bis Innsbruck und dann weiter mit dem Zug nach Rom. „Keiner von uns konnte Italienisch, doch viele haben bald die Sprache in der Volkshochschule gelernt,“ erklärt Kahle, die über Jahrzehnte die Freundschaft nach Italien geprägt hat.

Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter blickte in seiner Festrede auf 50 Jahre Städtepartnerschaft zurück. Seit damals entstanden Freundschaften, die heute noch anhalten. Viele Vereine und Verbände besuchten sich gegenseitig. Sehr intensiv war vor allem der Austausch zwischen dem Verein „Carnevale“ aus Palestrina und den Füssener Böllerschützen. Im ehemaligen Füssener Kurhaus gab es sogar eine Ausstellung mit Künstlern aus Palestrina. Die bayerische Landesausstellung Bayern-Italien knüpfte 2010 an die Geschichte der beiden Orte an: Der letzte Stauferkönig Konradin reiste von Schwangau nach Palestrina. Der letzte offizielle Bürgermeisteraustausch fand 2016 statt. Danach ist die Partnerschaft etwas eingeschlafen. Dies will man nun wieder ändern. Eichstetter betonte wie wichtig gerade in diesen Zeiten eine Freundschaft der Städte sei: „Sie ist ein Zeichen des Friedens, um Vorurteile zu überwinden und Werte und Tugenden zu erhalten.“ Gerade in der Nachkriegszeit führten solche Städtepartnerschaften zur Völkerverständigung.

Städteverbindung sei richtungsweisend für die Zukunft

Auch Mario Moretti, Bürgermeister von Palestrina, sieht diese Verbindung richtungsweisend für die Zukunft: „Freundschaft zwischen den Bürgern ist die wahre Seele des Vertrags.“ Er wünscht sich eine Intensivierung der Partnerschaft, die zum Vorbild für andere werden kann. Mit den Unterschriften unter eine Erneuerungsurkunde der Partnerschaft will er „Brücken zwischen den Bürgern beider Städte bauen und Verbindungen zwischen den Menschen schaffen.“ Davon lebt nicht nur die deutsch-italienische Freundschaft, sondern der Geist von Europa.

Anschließend durfte sich Bürgermeister Moretti ins Goldene Buch der Stadt Füssen eintragen, aber nicht nur er, sondern alle geladenen Gäste. Beim Spielen der Nationalhymnen der beiden Länder und der Europahymne durch den Musikverein Harmonie erhoben sich alle.

Mit großer Begeisterung verfolgte die italienische Abordnung aus Italien anschließend den Auftritt einer gemischten Trachtengruppe mit einem Schuhplattler und dem „Mühlrad“. Richard Hartmann vom Allgäuer Heimatwerk war es gelungen, erstmals alle vier Trachtenvereine aus dem Stadtgebiet von Füssen zu einem gemeinsamen Auftritt zu vereinen. So klang der Abend mit den Rufen „Viva Füssen, viva Palestrina!“ aus.