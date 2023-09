"Nicht müde werden": Vivid Curls treten in Lechbruck auf

Am Auftritt im historischen Ambiente haben die Künstlerinnen ebenso viel Freude wie ihr Publikum. Kommendes Jahr haben sie etwas zu feiern.

„Nicht müde werden!“, so lautete der Aufruf der Vivid Curls im Flößermuseum Lechbruck. Gleich zu Beginn ihres Konzert spielten die beiden Musikerinnen den gleichnamigen Song und riefen darin zu Miteinander, Menschlichkeit und Herzlichkeit auf. Die Liedtexte der Allgäuer Singer-Songwriterinnen, setzen sich mit den unterschiedlichsten Themen auseinander. Inka Kuchler und Irene Schindele sind Familienmenschen, einige Songs haben dort ihren Ursprung dort gefunden. In diesen Liedern beschäftigen sie sich mit der Liebe zu ihren Kindern und dem Loslassen, wenn diese in ihr eigenes Leben aufbrechen – und das tun sie sehr gefühlvoll und herzerwärmend.

Freiheit, Gerechtigkeit und Miteinander sind die Themen

Die Überleitungen zu den jeweils nächsten Stücken übernehmen die beiden Sängerinnen abwechselnd und bringen dabei auch Hintergründe für die Entstehung der Songs auf die Bühne. Immer wieder spielen Themen wie Freiheit, Gerechtigkeit und Miteinander eine wichtige Rolle in den Texten der beiden Musikerinnen. Zum Weltfrieden ruft das Lied „All ihr Mächtigen“ auf und hinterfragt das derzeitige Weltgeschehen. Die beiden Frauen sind stimmgewaltig, jede auf ihre Art. Inka Kuchler ist der Mezzosopran, Irene Schindele liegt der rockige Gesang, beide können auch leise und nachdenklich klingen. Zusammen bilden sie als Duo einen wunderbaren Harmoniegesang. Kuchler überzeugt zudem mit ihrem Gitarrenspiel, bei einigen Songs greift auch Schindele zur Gitarre.

Inka Kuchler und Irene Schindele im März im Kapitel in Wiggensbach. Bild: Harald Holstein

Eine Besucherin hat ein wenig Kritik

Mehr brauchen die beiden aus Wiggensbach im Oberallgäu stammenden Frauen auch nicht, denn das Publikum ist von ihren Darbietungen begeistert. Einige Zuschauer kommen immer wieder ins Flößermuseum, um das Duo zu hören, wenn es in Lechbruck zu Gast ist. Nur den Worten einer Dame sind sie allerdings „zu geschäftstüchtig“ geworden, weil sie „zu oft am Abend den Verkauf ihrer CDs angesprochen haben“. Neben einer Vielzahl von Eigenkreationen waren auch bekannte Songs wie „This is the Life“ von Amy Mcdonald oder „The Boxer“ von Simon & Garfunkel zu hören, bei denen das Publikum begeistert mitklatschte. „Wir kommen gerne wieder“, sind sich die beiden Sängerinnen einig, „denn hier ist es klein und fein“, sagen sie am Ende eines schönen Konzertabends über das Flößermuseum. Sowohl die Künstlerinnen als auch dem Publikum gefällt das heimelige Ambiente und die Nähe von Künstlern und Publikum.

Im kommenden Jahr feiern die Vivid Curls, die deutschlandweit auftreten, ihr 22-jähriges Bestehen. Dazu stellen sie am 22. März 2024 ihr neues Album in Kempten vor.

