Nach fünf Schlägen läuft's beim Volksfest Füssen aus dem Fass

In Füssen ist das Volksfest mit einem neuen Konzept feierlich eröffnet worden. Was die Besucher erwartet und warum es ein Gummiproblem gab.

08.06.2023 | Stand: 12:54 Uhr

Ein Volksfest ohne Bierzelt? Das wird in diesem Jahr in Füssen ausprobiert. Weil die Umsätze im vergangenen Jahr für den damaligen Festwirt nicht zufriedenstellend waren, gibt es in diesem Jahr ein neues Konzept. Statt Zelt gibt es einen Biergarten und Essens- sowie Getränkestände. Am Mittwochabend ist das Füssener Volksfest feierlich eröffnet worden –dabei gab es auch ein Gummiproblem.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.