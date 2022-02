Volkshochschule Füssen gibt sich trotzig: „Wir machen weiter!“

Neben Corona macht der Füssener Einrichtung zu schaffen, dass sie jetzt Miete zahlen muss. Das Angebot wächst aber sogar.

04.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Wir machen weiter“ heißt es trotzig auf der Titelseite des neuen Programmhefts der Volkshochschule (VHS) Füssen für Frühjahr und Sommer, das am Montag, 7. Februar, unserer Zeitung beiliegt. Illustriert wird das Motto von Gesichtern von Dozierenden und Mitarbeitenden. Der Trotz gilt nicht nur der Corona-Pandemie, die auch der VHS sinkende Besucherzahlen und Auflagen beschert. So bremst neben der Teilnehmerbeschränkung die 2G-Regelung – bei Bewegungskursen gilt sogar 2G plus – die Auslastung. Auch, dass die Stadt Füssen jetzt von der VHS Miete für deren Räume am Kaiser-Maximilian-Platz verlangt, macht deren Arbeit nicht leichter: „Da müssen wir mit unseren Zuschussgebern reden“, sagt Geschäftsführerin Petra Schwartz. Ohne höhere Beiträge aus den Umlandgemeinden würde es für die Volkshochschule finanziell mehr als eng. Mit Sparen könne man die steigenden Kosten jedenfalls nicht ausgleichen: „Wir haben schon eine Mitarbeiterin eingespart“, sagt Schwartz, „mehr geht nicht!“

Renommierte Referenten bei Online-Vorträgen

Allerdings hat die momentane Situation der VHS auch ein neues Angebot beschert. In der Reihe „vhs.wissen live“ halten renommierte Experten online Vorträge zu aktuellen Themen. Die Auftakt gegeben am Mittwoch, 9. Februar, ab 19.30 Uhr der Religions- und Kultursoziologe Detlef Pollack und der Journalist Stefan Locke, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für Thüringen und Sachsen, mit dem Thema „Das unzufriedene Volk: Protest und Ressentiment in Ostdeutschland von der friedlichen Revolution bis heute“. Weitere Vorträge drehen sich um Femizide, Schwarze Löcher, die Rolle der Frauen bei der Revolution in Belarus oder Kurt Landauer. Die Herausgeberinnen Jutta Fleckenstein und Rachel Salamander geben Einblicke in den Briefwechsel des einstigen, von den Nazis verfolgten Präsidenten des FC Bayern mit seiner Frau Maria Baumann.

Studium Generale heuer extrabreit

Sehr breit ist in diesem Semester auch das Themenspektrum beim Studium Generale. Es reicht von „Frauenbild im Wandel: Venus oder Greta?“ mit Dr. Eve Maria Förschl über Afghanistan bis zur Pest. Klaus Wankmiller hält über die einstige Pandemie nicht nur einen Vortrag, sondern lädt auch zu einer Führung durch Füssen auf den Spuren der Seuche.

Für Bildungsgutscheine zertifiziert

Im Bereich Qualifikation für das Arbeitsleben kann die VHS nun dank einer AZAV-Zertifizierung auch Kurse anbieten, die mit Bildungsgutscheinen der Agentur für Arbeit besucht werden können, viele davon online, wie bereits beim Xpert-Programm. Partner ist dabei das bundesweit aktive Institut für Berufliche Bildung IBB. Der Landkreis Ostallgäu wiederum fördert unter anderem einen Workshop „Überzeugend auftreten und sicher sprechen im Ehrenamt“.

Neue Gesundheitskurse

Auch im Bereich Gesundheit und Fitness können Teilnehmer von einer Förderung durch den Kreis profitieren, beispielsweise beim neuen Angebot Yin Yoga, das nicht nur Senioren zu geschmeidigen Gelenken und einem flexiblen Bindegewebe verhilft. Mehr Gesundheitskurse als sonst finden im neuen Semester im Freien statt, unter anderem in Zusammenarbeit mit den Boule Freunden Füssen. Am Alatsee kann man Pilates üben und bei einer Tour heimische Wildkräuter kennenlernen. Wieder im Angebot ist der Kurs „Vorher – Nachher“ mit Ayhan Hardaldali, bei dem nicht nur Frauen erfahren, wie sie ihren Typ am besten zur Geltung bringen.

Improtheater für Jugendliche

Lesen Sie auch

Sprachen, Handarbeit und Musizieren Diese ungewöhnlichen Kurse bieten die Volkshochschulen im Allgäu an

In der Jungen VHS bauen Kinder und Jugendliche unter anderem Musikinstrumente wie eine Obertonflöte und eine Röhrentrommel selbst. Jugendliche ab 15 Jahren lädt der Schauspieler, Stand-up-comedian und Regisseur Detlef Winterberg zum Improtheater ein. Außerdem gibt es ein Talentcoaching unter dem Motto „Worin bin ich am besten?“.

Zum Jodeln an den Lech

Im Bereich Kultur und Kunst gibt Gintautas Bulotas erstmals einen Salsa-Kurs, während Lydia Haslach zum Jodeln am Lech einlädt. Der in Nesselwang lebende Autor Florian Herb veranstaltet erstmals eine dreitägige Schreibwerkstatt zum Thema Heimat, bei der ein literarischer Kalender entstehen soll. Konzerte sowie mehrere Tagesfahrten runden das Angebot in diesem Bereich ab. Bei den Sprachen ist Chinesisch neu im Angebot. Yang Hongli vermittelt Beginnern die ersten Grundlagen.

Waldbaden in Halblech

Bunt ist das Angebot auch in den Außenstellen. In Halblech geht es mit Petra Bischoff zum Waldbaden. In Lechbruck am See zeigt die neue Dozentin Petra Höfs unter dem Motto „Locker vom Hocker“, wie man im Sitzen tanzt und dabei Beweglichkeit, Kondition, Koordination, Reaktion und Konzentration trainiert. Ein Kinderkurs „Malen, Pinseln, Spachteln“ im Atelier Fleckenstein ist neu im Angebot der Außenstelle Nesselwang, wo sich der Miedernähkurs mit dem Trachtenverein Alpspitzler anhaltender Beliebtheit erfreut. In Pfronten findet der vom Kreis geförderte Yin-Yoga-Kurs im Alpenbad statt, in Roßhaupten gibt es Vorträge im Mehrgenerationenhaus. Seeg hat mit Wassergymnastik ein exklusives Angebot. Angelika Paulsteiner hält den Kurs im Landhotel.