Volkstrauertag in Eisenberg: Plötzlich wieder Krieg in Europa

Bei der vorgezogenen Feier in Zell geht der Blick in die Ukraine. Der Bürgermeister findet drastische Worte.

17.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Es war wieder ein sehr berührender und andachtsvoller Gedenktag in Zell, die vorgezogene Feier zum Volkstrauertag. Die Musikkapelle Eisenberg gestaltete den Gottesdienst mit der Schubertmesse. Der Ruhestandsgeistliche Wilhelm Berktold fragte in seiner Predigt: Was kann der kleine Bürger für den Frieden tun? Sein Rat: Immer auf den Anderen zugehen und sich entgegenkommend verhalten.

Alles was aufgebaut wurde, wird systematisch zerstört

Nach dem Gottesdienst fand die Würdigung aller Opfer von Kriegen und Gewalt bei Sonnenschein am Ehrenmal statt, wo die Musikkapelle, die Fahnenabordnungen und eine Ehrenwache der Bundeswehr Aufstellung genommen hatten. Nach der Segnung durch Pfarrer Berktold ergriff Bürgermeister Manfred Kössel das Wort. Er erinnerte an die Schlacht um Stalingrad mit mehr als einer Million Toten. „Inzwischen haben wir wieder Krieg, es findet ein brutaler Angriffskrieg auf die Ukraine statt“, sagte Kössel. „Alles, was aufgebaut wurde, um den Alltag in menschenwürdigen Verhältnissen zu leben, wird systematisch zerstört. Für viele bleibt nur noch die Flucht. 256 Tage Krieg und keine Aussicht auf ein Ende.“ Um Frieden zu schaffen, müsse jeder bei sich anfangen, müsse jeder mit sich selbst in Frieden leben. Erst dann könne Friede werden.

Nach Kössels Ansprache legten Eva Maria Schabel und Richard Albrecht einen Kranz am Ehrenmal nieder. Anschießend spielte die Musikkapelle unter mächtigem Donnerhall das Lied vom Guten Kameraden und der Geistliche versprengte Weihwasser.

Gemeinsame Friedensmesse

Im Burghotel Bären fand im Anschluss die Jahresversammlung der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Eisenberg statt, die ebenfalls von der Musikkapelle eröffnet wurde. Vorsitzender Alfons Stapf gedachte des verstorbenen Mitglieds Josef Berkmiller. Er dankte allen, die zur würdigen Feier beigetragen hatten, und Franziska Stapf für die ganzjährige Pflege des Ehrenmals. Schriftführer Albert Guggemos erinnerte an die Friedensmesse in Seeg, zu der alle Veteranen- und Soldatenvereine der Pfarreiengemeinschaft Seeg geladen wurden und an der alle Fahnenabordnungen teilgenommen hatten. Auch die Bergmesse auf dem Drachenköpfle bei Sonnenschein blieb in bester Erinnerung. Der Berggottesdienst war erfreulich gut besucht und es wurde im Anschluss vor der Schloss-bergalm ausgiebig und schön ge-feiert. Der Schriftführer erwähnte auch den 80. Geburtstag des Vorsitzenden, zu dem der Vorstand zum Genießen geladen wurde.

Bürgermeister Manfred Kössel zeigte sich in seinem Grußwort schockiert über die weltpolitischen Veränderungen seit der vergangenen Jahresversammlung: „Wer hätte geahnt, dass wir uns auf solche Veränderungen einstellen müssen, dass wir mit eventuellen Stromausfällen mit seinen drastischen Folgen rechnen müssen?“