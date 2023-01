Volle Stimmung bei Rutschparty in Füssen

Bei der ersten Party nach der Coronazwangspause heizen DJane Rose und DJ Lars-Peter Schwarz dem Publikum ein. Das zeigt, wie sehr es gemeinsames Feiern vermisste.

Von Brigitte Pal

01.01.2023 | Stand: 18:09 Uhr

Das war dringend nötig nach zwei Jahren Coronapause: Endlich wieder Rutschparty in Füssen! Wie sehr die Menschen sich danach sehnten, wieder öffentlich feiern zu können, wurde sichtbar an den Massen, die bis weit nach Mitternacht gut gelaunt und mitgerissen feierten. „Hier wird etwas geboten, was sonst viel zu wenig stattfindet. Dass Füssen so ein Ereignis auf die Füße stellt, ist beeindruckend“, meinten zwei ehemalige Füssenerinnen, Anne Oberhofer und Kerstin Hein.

