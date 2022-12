Vom Flüchtlingslager zum Seniorenheim in Füssen

Das Seniorenheim St. Michael in Füssen hat vor 70 Jahren seinen Namen erhalten. Was der damalige Bürgermeister damit zu tun hatte. Entstanden ist alles aus der Pension der Familie Gregg in der Herkomerstraße.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

20.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Manche Häuser haben spannende Geschichten zu erzählen, gerade in Füssen den vielen historischen Gebäuden. Deutlich jünger ist das längst als St. Michael bekannte Seniorenheim in der Herkomerstraße, das vor 70 Jahren seinen Namen erhielt. Eine bewegende Geschichte hat das Haus des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) dennoch. Dort, wo es heute steht, befand sich früher eine kleine Pension.

