Von Chirurgie zur Psychosomatik: neue Chefärztin in Pfronten

Dr. Federica Akkaya leitet das junge Akutkrankenhaus für psychosomatische Medizin an der Alpcura Fachklinik Allgäu in Pfronten. Warum sie so radikal wechselte.

10.08.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die Alpcura Fachklinik Allgäu in Pfronten will ihren Bereich Psychosomatik mit Akutbereich und ambulanten Angeboten weiter ausbauen. „Wir sehen hier Engpässe in der Versorgung in der Region“, erklärte Geschäftsführer Andreas Nitsch bei der Vorstellung der ersten Chefärztin des Akutkrankenhauses für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Dr. Federica Akkaya. Seit gut zwei Monaten hat die in Italien aufgewachsene Tochter einer deutschen Mutter diese Funktion inne, die zuvor der Chefarzt der psychosomatischen Reha mit ausfüllen musste.

Vorrang für Patienten aus der Region

Im April vergangenen Jahres war das Krankenhaus mit 18 Betten gestartet, die mittlerweile ausgebucht sind. Die noch relativ kurzen Wartezeiten ziehen Patienten aus dem gesamten Bundesgebiet an, allerdings nehme man bevorzugt die aus der Region auf, erklärt der Geschäftsführer: „Es ist uns sehr wichtig, dass sie versorgt werden.“ Sie stellten bislang die Hälfte der Patienten.

Es sei auch gelungen, das nötige Personal für die neue Abteilung zu gewinnen, darunter je zwei Ärztinnen und Psychologinnen, Physio- und Ergotherapeuten, eine Musiktherapeutin, eine Sozialarbeiterin und Pflegekräfte. „Wir haben aber noch offene Stellen“. Wenn Not am Mann oder der Frau ist, helfen sich die Abteilungen der Fachklinik ohnehin gegenseitig aus.

Zuletzt Oberärztin an der Uniklinik Ulm

Chefärztin Akkaya hatte sich nach ihrem Studium an der Uni Ulm erst der Unfallchirurgie gewidmet. Über Stellen in Langenau und Friedrichshafen kehrte sie an die Uniklinik Ulm zurück, wo sie nach vier Jahren von der Unfallchirurgie zur Psychosomatik wechselte. „Ich hatte mir überlegt, etwas anderes zu machen“, erklärt sie ihren Wechsel. Sie war neugierig auf die Menschen, die sie auf ihrem Lebensweg fördern wollte.

Sie erwarb auch in der Psychosomatik den Facharzttitel und stieg in Ulm bis zur Oberärztin auf, ehe sie nun nach Pfronten wechselte. „Ein Headhunter hat mich gefunden“, bekennt die 40-Jährige freimütig.

Bis jetzt nur durchgefahren

Persönliche Lebensumstände machten ihr den Wechsel in für sie bis dahin unbekanntes Terrain leicht, durch das sie bis jetzt nur auf dem Weg nach Italien durchgefahren war. Eine Wohnung hat sie in Füssen gefunden und genießt die viele Natur um sich herum: „Ich bin gerne draußen.“ Auch in der Klinik wird sie noch eine schönere Umgebung erhalten: In einem der neuen Bettentrakte, die derzeit in Bau sind, entsteht auch ihr Büro.