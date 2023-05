30 Jahre Grundschule in Eisenberg - das wurde groß gefeiert

Die Grundschule Eisenberg feiert und die Klassen bereiten besondere Einlagen vor.

22.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Geburtstagsfeier zum 30-jährigen Bestehen der „Von-Freyberg-Schule“ in Eisenberg (Speiden) war ein farbenfrohes Fest, zu dessen Gelingen alle Beteiligten beitrugen: Schulleiter Hans Berktold deklamierte samt Kollegium und den vier Grundschulklassen den Countdown, dann wurden die zahlreichen Gäste begrüßt, darunter Wegbereiter und -gefährten.

Grußreden sind nichts für die Schulkinder in Eisenberg: Dafür gibt es eine Zaubershow

Nach einem gemeinsamen Lied wurden die Kinder fürs erste entlassen: Grußreden samt Rückblicken, so wichtig und interessant sie auch sind, dürften auf die Sechs- bis Zehnjährigen eher ermüdend wirken - für sie war eine Zauberer-Show in der Aula anberaumt. Insofern sprachen unter anderem Alt-Bürgermeister Gregor Bayrhof (Hopferau) zur Entstehungsgeschichte, Gründungs-Rektorin Angelika Martin zum pädagogischen Konzept, Albert Guggemos ließ den damaligen Schulweg Revue passieren und Bürgermeister Manfred Kössel oblag es, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Schule und Hort seinen Dank auszusprechen – Ernst von Freyberg und seine Gattin Elisabeth waren per Grußbotschaft vertreten.

Musik gab es in Eisenberg von der Bläserklasse

Die neu geschaffene Bläserklasse leiteten schließlich musikalisch über zu den spaßigen und trotzdem informativen Darbietungen: Persönlichkeiten zu Zeiten der Schulgründung (1. Klasse), Buchstabenrätsel zum Schulnamen (2.) und dessen Herkunft (4.). Schließlich bot die 3. Klasse einen Ausblick in die Zukunft: Ihr nicht ganz so ernst zu nehmender Unterricht mutete insofern außerirdisch an. Den Abschluss der gelungenen „Schul-Familienfeier“ bildete das Eisenberger Lied von Albert Guggemos.