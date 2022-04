Von Füssen nach Schwabmünchen: 23-Jähriger kann Taxifahrt nicht bezahlen

Ein 23-Jähriger bestellte ein Taxi zum Füssner Bahnhof und wollte nach Schwabmünchen fahren. In Jengen stellte er fest, dass er kein Geld dabei hatte.

11.04.2022 | Stand: 13:37 Uhr

Weil er eine Taxifahrt nicht bezahlen konnte, ist ein 23-Jähriger angezeigt worden. Wie die Polizei berichtet, rief der 23-Jährige am Sonntagvormittag ein Taxi zum Bahnhof in Füssen. Als Fahrtziel gab er Schwabmünchen an.

Taxifahrt von Füssen nach Jengen: Mann kann 116 Euro nicht bezahlen

In Jengen stellte der junge Mann fest, dass er den Fahrpreis von 116 Euro nicht bezahlen konnte und stoppte den 66-jährigen Taxifahrer. Dieser verständigte die Polizei in Buchloe.

Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass der Fahrgast weder Dokumente noch Bargeld bei sich hatte. Der Mann muss sich nun wegen Betrugs verantworten.

