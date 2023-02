Von Füssener Löchern und Bierpreisen: Beim Gunglhos in Schwangau wird viel auf die Schippe genommen

Beim Senioren-Gunglhos in Schwangau werden jede Menge Dorfgeschehen und Begebenheiten aus der Nachbarschaft auf die Schippe genommen.

15.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Ein dreifaches Ah Soo – Ah Soo – Ah Soo!“ Aus voller Brust stimmte das begeisterte Publikum beim Senioren-Gunglhos in den traditionellen Schwangauer Faschingsgruß ein. Endlich konnten die „Schwogar“ nach der Coronapause wieder Fasching feiern. Wie sehr die Leute wieder feiern wollten, sah man am Andrang: Bereits eine Stunde vor Beginn war der Saal im Schlossbrauhaus in Schwangau dicht besetzt. Eigentlich war die Nachmittagsvorstellung speziell für Senioren gedacht, jedoch sah man Maschkerer jeder Altersstufe – auch viele Kinder.

Männerchor aus Schwangau leitet den Senioren-Gunglhos ein

Eingeleitet wurde der Nachmittag vom großartigen Männerchor aus Schwangau und der Hopferau. Sie begrüßten alle auf mexikanisch, nach dem diesjährigen Motto „Viva la Mexico!“ Entsprechend farbig, bunt und abwechslungsreich war das Programm, dichtgepackt mit vielen Mitwirkenden und Programmhöhepunkten. Schwungvolle Musik- und Tanzvorführungen wechselten sich ab mit Sketchen, die aktuelle Themen wie das allgemeine Geld- und Energiesparen aufs Korn nahmen, beispielsweise die neuen Bierpreise in Schwangau nach dem Motto: „Nippen, nicht trinken!“

Höhepunkt war allerdings das Dorfgeschehen in Lebensgröße, aber auch Begebenheiten in Nachbarorten wie Füssen, wo es bergab ohne Bremsen gehe: Die Löcher im Kaiser-Maximilian-Platz seien Sinnbild für den Fiassar Haushalt, deshalb die vielen Radarfallen.

Dorfleben in Schwangau bietet genug für Parodien

Dabei kommt der Schwangauer Faschingsverein völlig ohne die „hohe Politik“ aus, wie es bei anderen Faschingsveranstaltungen oft üblich ist. Das Schwangauer Dorfleben bietet genügend Stoff für die lebensnahen Parodien, auch wenn das die durch den Kakao Gezogenen nicht immer so lustig finden und schon mal im Voraus mit dem Rechtsanwalt drohen, wie zitiert wurde. Lebensecht eben!

Begleitet wurde das „Gunglhos“ vom neuen Prinzenpaar, Ihrer Lieblichkeit Franziska I. und Seiner Tollität Simon I. Sie lösten das vorige, nach Aussage des Faschingsvereins „schon etwas eingestaubte“, Prinzenpaar ab, das coronabedingt drei Jahre durchhalten musste.

Das ebenso bunt wie bilderreich gestaltete Programmheft war fantasievoll zusammengestellt und den Besucherinnen und Besuchern eine ordentliche Spende wert. Dieses Geld geht heuer an die Mallersdorfer Schwestern.

Faschingsverein Schwangau verleiht zum 46. Mal Orden

Als „große Herzensangelegenheit“ bezeichnet Steffi Kiefer, Zweite Präsidentin des Schwangauer Faschingsvereins, die jährliche Verleihung des Ordens „It viel rede – ebbas due“. Damit verbunden ist eine finanzielle Unterstützung für überdurchschnittliches ehrenamtliches Engagement von Menschen oder Organisationen. Bereits zum 46. Mal verlieh der Faschingsverein Schwangau den Orden, dieses Jahr an Sofia Rinke und „ihre Afrikamädels“. Nach dem Abitur arbeitete sie in Südafrika ein halbes Jahr bei den Mallersdorfer Schwestern, die sich um bedürftige Kinder und Erwachsenen in Notsituationen kümmern. Beflügelt von dieser Erfahrung baute sie, wieder zurück in der Heimat, dafür ein großes Hilfsnetzwerk. Kiefer gratuliert „Sofi und ihren Afrikamädels“ im Namen des Elferrates und drückt ihnen „großen Respekt und Anerkennung“ aus. Auch so kann Fasching aussehen.

