Von guten Mächten: Tröstende Worte für das neue Jahr

Dietrich Bonhoeffers Worte von 1944 haben ihren Zauber bewahrt. Sie vermitteln Zuversicht und spenden Trost.

Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. – So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Dietrich Bonhoeffer

Bis heute haben die Zeilen nichts von ihrem Zauber verloren. Vor allem Hoffnung und Zuversicht für das neue Jahr sollen die Worte Dietrich Bonhoeffers zum Jahreswechsel 1944/45 geben. Seinem vorletzten Brief an seine Verlobte Maria von Wedemeyer legte der Theologe die Texte mit dem Vermerk bei: „Hier noch ein paar Verse, die mir in den letzten Abenden einfielen. Sie sind der Neujahrsgruß für dich und die Eltern und Geschwister“.

Wedemeyer bemühte sich um Weitergabe

Um die Zeilen an die Familie weitergeben zu können, vervielfältigte von Wedemeyer das Gedicht. Nicht ahnend, wie populär das wohl letzte Schriftstück Bonhoeffers einst werden sollte. So blieb der Text auch nach der Hinrichtung des Widerstandskämpfers im April 1945 im Konzentrationslager in der Oberpfälzer Gemeinde Flossenbürg der Nachwelt erhalten. Seit mittlerweile 77 Jahren vermittelt die ausdrucksvolle Kraft seiner Worte Menschen jeden Alters tiefe Zuversicht und Trost und geht bis heute zu Herzen.

1959 komponierte Otto Abel eine Melodie zu dem Gedicht. Mittlerweile wurde das Lied von über 70 Komponisten vertont. Regelmäßig wird es von zahlreichen Kirchenbesuchern gesungen.

Auch in der evangelischen Christuskirche in Füssen, in der das Bild vom Kreuz des Kunstmalers Freiwirth-Lützow entstanden ist. 1913 wurde es der Kirchengemeinschaft zum Geschenk gemacht. Die Christus-Darstellung ist um das Jahr 1600 datiert und zeigt einen Korpus aus dem Zeitalter der Renaissance oder des Frühbarocks. 1969 wurde die Figur durch Kirchenmaler Josef Lang restauriert und erneuert. (Lesen Sie auch: Schwangauer Schlittenfahrten und die Legende vom vierten König)

Schattenkreuze zusätzlich zu sehen

Durch die raffinierte Aufhängung und die Ausleuchtung sind neben dem eigentlichen Kruzifix noch zwei Schattenkreuze zu sehen. Zeichen der Dreifaltigkeit? Zwar sichtbar – und doch nicht fassbar. Ähnlich den guten, treuen Mächten Bonhoeffers? Nicht greifbar oder wahrnehmbar aber trotzdem vorhanden und still umgebend?

Eine schöne, tröstliche Vorstellung. Als Auftaktmotto zum neuen ungewissen Jahr 2022 scheint der Refrain aktueller denn je: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag…