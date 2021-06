Von Höllenlöchern und Datensammlern

Die Deutschen Höhlenforscher tagen ab morgen in Nesselwang. Dabei ist für sie eine App ein Höhepunkt. Interessierten Laien vermitteln die Experten an zwei Abenden mit Filmen und Vorträgen die Faszination der Unterwelten

Die wohl größte Datensammlung zu Höhlen, Karsten und künstlichen Hohlräumen entsteht auf einem Server in Hessen: Der gehört Stefan Zaenker, dem Vorsitzenden des Landesverbandes für Höhlen- und Karstforschung. Und damit er reichlich mit Daten gefüttert wird, hat Zaenkers Sohn Christian eine App entwickelt, mit der Höhlenforscher gleich vor Ort alles Interessante erfassen und übermitteln. „Der deutsche Verband ist weltweit der erste mit einer App, um den Zustand von Höhlen zu dokumentieren“, freut sich Bärbel Vogel, damit den deutschen Höhlen- und Karstforscher bei ihrer Jahrestagung eine Besonderheit bieten zu können. Rund 200 Speläologen, wie sich die Forscher nach dem lateinischen Wort spelaeum für Höhle nennen, erwartet die Verbandsvorsitzende dazu ab morgen an ihrem Wohnort Nesselwang. Neben Vorträgen und Workshops sind auch einige Exkursionen vorbereitet, beispielsweise zur Sturmannshöhle bei Obermaiselstein mit ihrem neuen LED-Beleuchtungskonzept und ins Gamsbockloch am Riedbergpass mit der Allgäuhalle, einem der größten natürlichen Karsthohlräume in Süddeutschland.

Aber auch für Laien hat das Treffen an zwei Abenden bei freiem Eintritt Höhepunkte aus der Tiefe zu bieten: Bei der Langen Nacht der Unterwelt Allgäu erwarten Interessierte am Freitag, 16. August, ab 19 Uhr in der Alpspitzhalle Filme und Vorträge. Gleich dreimal ist dabei das Hölloch im Mahdtal an der Grenze des Oberallgäus zum Kleinwalsertal Thema. Andi Wolf stellt dazu das Gamsbockloch am Riedbergpass vor und Peter Hofmann präsentiert in einem Mitternachtsspezial „Unterwelten XXL“ mit seiner Höhlen-Panorama-Fotografie, die derzeit auch in mehreren Nesselwanger Schaufenstern zu sehen ist(wir berichteten).

Sogar dreidimensional präsentiert der Ungar Csaba Egri beim Festabend am Samstag, 17. August, Einblicke in Unterwelten in aller Welt. An diesem Abend, der um 20 Uhr in der Alpspitzhalle beginnt, verleiht Vorsitzende Vogel den Dr.-Benno- Wolf-Preis für besondere Leistungen im Höhlenschutz und für die Höhlenforschung. Für ein Grußwort hat sich zudem der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber angesagt.

Behördlicher Umweltschutz hatte Stefan Zaenker den Anlass zu seiner systematischen Erfassung aller Höhlen geliefert: Als nach der Flora-Fauna-Habitat (FFH-)-Richtlinie der Europäischen Union Anfang der Nuller Jahre auch Höhlen als geschützte Lebensräume erfasst wurden, bewerteten die Behörden dies nach den Pflanzen am Eingang, erzählt Zaenker. Für einen der weiß, dass alleine in deutschen Höhlen schon hunderte Tier- und Pflanzenarten nachgewiesen wurden, natürlich kein tragbarer Zustand. So übernahmen die Höhlenforscher die systematische Bewertung. In der dazu mittlerweile entwickelten App geben die Nutzer unter anderem den Namen der Höhle, die Umgebung, den Eingang und wie er eventuell verschlossen ist, die Feuchtigkeit oder Gewässer in der Höhle, Bewohner und Beeinträchtigungen wie Geocaches, Feuerstellen oder verrußte Wände an. Auch Fotos werden aufgenommen, die GPS-Daten übermittelt die App dazu automatisch. Ziel ist dabei nicht nur der Austausch, nachdem bislang die Landesverbände jeweils eigene Kataster unterhalten, sondern auch eine Anregung für Höhlenbesucher, systematisch auf wissenschaftlicher Grundlage zu arbeiten. Die App funktioniert dabei laut Zaenker weltweit, erfasst also nicht nur Höhlen aus Deutschland und den Nachbarländern. Wer per App Daten einer Höhle erfasst hat, erhält dafür automatisch ergänzende Daten etwa zum Gestein, in dem er sich bewegt und den hydrologischen Bedingungen. Um die Tiere in der Höhle zu bestimmen, können aber immer noch ganz klassisch einzelne entnommen und zur Bestimmung und DNA-Erfassung eingeschickt werden.