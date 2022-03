Vor dem Abriss eines Wohnhauses in Pfronten übt die Feuerwehr

Die Brandbekämpfer aus Pfronten-Berg und von Deckel Maho trainieren gemeinsam im Ortszentrum. Weil ein Gebäude eh nicht mehr lange steht, sogar mit Wasser.

09.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Dicker Rauch quillt aus dem zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses in Pfronten. Die Freiwillige Feuerwehr Pfronten-Berg und die Werkfeuerwehr Deckel Maho rücken an – so will es das Drehbuch einer Übung an einem leerstehenden Gebäude im Ortszentrum. Während die Mannschaft der Berger Wehr sich für die Brandbekämpfung im Haus ausrüstet, bringt die Werkfeuerwehr die Drehleiter zur Rettung einer durch den Rauch eingesperrten Person in Stellung. Nach kurzer Zeit wird auch ein Lüfter vor dem Gebäude positioniert, um dem Angriffstrupp die Suche nach einer weiteren vermissten Person zu erleichtern.

Übungspuppe gefunden und "gerettet"

Die Person wird auch schnell gefunden, es handelt sich um eine Übungspuppe, die in der angenommenen Brandwohnung versteckt war. Auch diese wird mit der Drehleiter gerettet. Danach wird der vermeintliche Brand bekämpft. Da das Haus die nächsten Tage abgerissen wird, darf sogar „Wasser Marsch!“ gegeben und in der Wohnung realistisch geübt werden.

Großen Publikum

Die Übung zieht bei bestem Wetter zahlreiche Zuschauer an. Für die Feuerwehr ist es wichtig, an solchen Objekten üben zu können, wie sie mitteilt. Daher gehe ein besonderer Dank an die VR Bank, die es der Feuerwehr ermöglichte, in diesem Haus zu üben.