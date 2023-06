Vortrag in Füssen: Juden gehören zur Geschichte Bayerns

Von der Ansiedlung bis zur Vertreibung: Dr. Klaus beleuchtet in der Magnuskrypta in Füssen das jüdische Leben im Schwaben.

13.06.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Ein ganz besonderer Vortrag fand im Rahmen der Festtage Alter Musik in der nur selten öffentlich zugänglichen Magnuskrypta von St. Mang statt. Dr. Klaus Wolf, Dozent an der Universität Augsburg und Vorsitzender der Synagogenstiftung Ichenhausen, gab einen prägnanten Überblick über das Leben jüdischer Gemeinden von der Ansiedlung bis zur Vertreibung und spannte den Bogen bis ins Allgäu.

Was Kaiser Konstantin erlaubte

Die Geschichte der Juden in Deutschland begann spätestens im Jahr 321, als Kaiser Konstantin per Edikt erlaubte, dass Juden einem Stadtrat angehören durften. „Günstige Vermögensverhältnisse waren dabei von Vorteil, denn öffentliche Baumaßnahmen mussten damals von Stadträten mitfinanziert werden“, erläuterte Wolf: „Juden wurden dabei zu gleichberechtigten Partnern.“ Im gesamten römischen Reich gab es jüdische Gemeinden, auch in Augsburg. Dies belegt der Fund eines spätantiken Öllämpchens mit einem siebenarmigen Leuchter. Damals lebten Juden, Christen und Heiden friedvoll nebeneinander. „Fremd waren nur die Germanen“, folgerte Dr. Klaus Wolf als Referent. „Wo Römer waren, waren auch Juden.“

Ein jüdischer Minnesänger aus Franken

Für den Fernhandel waren Juden wegen ihrer Vernetzung über die Region hinaus von großer Bedeutung. Süßkind von Trimberg war ein jüdischer Minnesänger aus Franken. Erst mit Beginn der Kreuzzüge im Hochmittelalter wurde die Glaubensgemeinschaft zum Feindbild. Aufkommende Zünfte grenzten die Juden aus, obwohl diese inmitten christlicher Gemeinden in den Zentren der Städte wohnten.

Pogrom in Memmingen

Die Tätigkeit der Juden blieb deswegen auf das Kreditwesen beschränkt. Ein Beispiel hierfür ist Memmingen. „Die Pest war schließlich ein Vorwand, um die jüdischen Gläubiger loszuwerden“, erklärte Wolf. Die Folge waren Judenpogrome, die bald nach 1348 zu einer größeren Verfolgung führten. In den nachfolgenden Jahrhunderten wechselten sich Vertreibung und Neuansiedlung in Bayern ab.

Wo sich jüdische Gemeinden in Schwaben bildeten

In Schwaben gab es größere jüdische Gemeinden auf dem Land, wie beispielsweise Buttenwiesen oder Ichenhausen. „Dort entwickelte sich ein harmonisches Zusammenspiel bis zum Jahr 1933“, folgerte der Vortragende. Im Ersten Weltkrieg kämpften noch Juden und Christen gemeinsam an einer Front. Dies änderte sich mit der Machtergreifung im Jahr 1933 und der Arisierung.

Viele Forschungsaufträge der Universität Augsburg beschäftigen sich derzeit mit der Geschichte der Juden. Aktuell wird die Rolle der Trachtenvereine bei der Machtergreifung und der Missbrauch des Heimatbegriffs untersucht. Wolf plädierte für eine Individualisierung der Geschichte vor Ort. Ob es in Füssen im Mittelalter eine jüdische Gemeinde gab, ist bislang noch nicht nachgewiesen.

König David mit Harfe auch in Füssen

Bemerkenswert sind jedoch die „Meistersinger von Memmingen“ – also Psalmvertonungen nach der Übersetzung von Martin Luther. Schließlich werden diese biblischen Gesänge von Christen, Juden und dem Islam angestimmt. Sinnbild dafür ist König David mit seiner Harfe, der in sehr vielen Kirchen dargestellt ist – zu sehen ist er auch auf dem Orgelprospekt von St. Mang.