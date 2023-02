Vortrag in Pfronten: So ist die Kirche noch zu retten

Der Rektor des Pastoralkollegs in Mitteldeutschland spricht in Pfronten von bunten Mischwäldern und einer Ökumene der dritten Art. Nicht jedem ist dabei wohl.

14.02.2023 | Stand: 12:11 Uhr

„Ist die Kirche noch zu retten – und vor allem wie?“, fragten sich viele Zuhörerende bei einem Vortragsabend im Gemeindesaal der evangelischen Auferstehungskirche in Pfronten. Zu Gast war Pfarrer Michael Bornschein, Rektor des Pastoralkollegs der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Mitteldeutschland, der seit Jahren die Veränderungsprozesse in der evangelischen Kirchenlandschaft verfolgt und die Geistlichen berät, die in immer größeren Pfarrverbänden bis zur Erschöpfung versuchen, die „Kirche im Dorf“ zu lassen. Bornscheins Vortrags-Thema hatte es in sich: „Kirche im Wandel – die Zukunft der evangelischen Kirche aus ostdeutscher und Allgäuer Perspektive“.

"Tobe, Welt, und springe; ich steh hier und singe"

Mit dem Choral „Jesus meine Freude“ von Johann Sebastian Bach setzte die Bläsergruppe der Auferstehungskirche gleich zum Auftakt den passenden Ton: Gerne machten sich die größtenteils evangelischen Besucherinnen und Besucher Mut, indem sie die Textzeilen mitsangen: „Tobe, Welt, und springe; ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh’“.

Auf die Wende folgt Ernüchterung im Osten

Nach der Wende habe er die Aufbruchsstimmung und große Euphorie der Gläubigen mit dem Wunsch nach geistlicher Erneuerung hautnah miterlebt, beschrieb Bornschein die Stimmung bei der friedlichen Revolution in der damaligen DDR sowie während der Wiedervereinigung – und die darauf folgende Ernüchterung. Gab es 2009 noch 980.000 evangelische Christen in Mitteldeutschland, waren es 2022 nur noch 680.000. Dabei gehe die schwindende Mitgliederanzahl nicht an andere Religionsformen verloren, sondern an die große Mehrheit der konfessionslosen Mitmenschen, die dem Glauben mittlerweile mit einer „wohlwollenden Gleichgültigkeit begegnen“, attestiert Bornschein. Ohne schonungslose Analysen und Veränderung gehe es nicht mehr weiter. „Der Wandel ist die Normalität – nicht die Stabilität. Viele Menschen lassen sich nicht mehr in ein zu enges Korsett kirchlicher Strukturen hineinzwängen und fremdeln mit traditionellen Glaubensthesen!“

Verknüpfung von Staat und Kirche lockert sich

Der Reformprozess habe bereits die Bestattungskultur erreicht und mache in Zukunft wohl auch vor der juristischen Ordnung, der Verknüpfung von Staat und Kirche nicht mehr halt. Stichwort: Kirchensteuer. Er setze daher auf nachhaltige, radikale und teils schmerzhafte Veränderungen und die sogenannte Ökumene der dritten Art: ein Miteinander und Austausch auf Augenhöhe mit konfessionslosen Mitbürgern. Anhand eines Bildes von einem Waldstück mit abgestorbenen Fichten-Monokulturen mit frisch gewachsenem Mischwald zog er dabei eine gedankliche Brücke zu Sterbeprozessen in der Kirchenstruktur. „Hier stirbt nicht der Wald – hier sterben die Bäume.“ Es gelte nun, den Boden neu aufzuforsten. Seine Vision: „Die Kirche der Zukunft wird ein bunter, vielfältiger Mischwald sein.“ Dabei gelte es, nicht zu verbittern, sondern mit einer Prise Humor aktiv am Aufbau teilzuhaben, veraltete Traditionen zu überdenken und auf die Dinge zu achten, die sich entwickeln.

Parallelen zwischen Landeskirchen

Vielen Zuhörern war es bei den Ausblicken oft nicht zum Lachen zumute. Sie brachten sich mit vielen Erfahrungen, Ideen und Ängsten ein. Hausherr Pfarrer Andreas Liedtke bedankte sich herzlich bei seinem Glaubensbruder und meinte: „Es gibt viele Parallelen zwischen unseren Landeskirchen. Wir setzen weiterhin auf eine Mitmachkirche, in der alle herzlich willkommen sind.“