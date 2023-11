Vortragsreihe bei Eggensberger: der Einsatz von Wärmespeichern

Der erste Vortrag einer neuen Reihe beim Eggensberger Fortbildungszentrum dreht sich um thermische Speicher. Sie werden insbesondere bei Nahwärmenetzen eine wichtige Rolle spielen.

15.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Den thermischen, also den Wärmespeichern, gehört die Zukunft der Energieversorgung. Dieses Fazit zog Eberhard Lävemann bei seinem Vortrag im Rahmen des Eggensberger Fortbildungszentrums im Haus Hopfensee. Interessierte Privatleute wie auch Energiespezialisten hatten sich informieren lassen.

Die Energiewende soll gelingen

„An der Wärmepumpe kommen wir nicht vorbei“, zeigte sich der Diplomingenieur überzeugt. Er arbeitet am Bayerischen Zentrum für angewandte Energieforschung (ZAE) in Garching bei München. Sein Referat war der Auftakt von Eggensbergers Vortragsreihe zum Thema Klima und Energie im Füssener Land. Andreas Eggensberger will die hiesige Zivilgesellschaft mobilisieren, damit die Energiewende gelingt. Ab sofort wird es jeweils am ersten Montag des Monats Referate zu Klima- und Energiethemen geben. Weitere Themenkomplexe werden sein: Heizen mit erneuerbarer Wärme, Bauen und Sanieren, Ernährung und Landwirtschaft, Klimaschutz und erneuerbare Energiequellen.

In Seeg soll Nahwärmenetz ausgebaut werden

„Wärmespeicher werden bei Nahwärmenetzen eine große Rolle spielen“. Mit dieser Bekräftigung des Referenten traf er wohl auf offene Ohren beispielsweise bei der Seeger Kommune. Die will ihr bestehendes Nahwärmenetz bekanntermaßen Zug um Zug ausbauen (unsere Redaktion berichtete). Eine ähnliche Entwicklung wie der Seeger Arbeitskreis Energie um Uli Schaaf verfolgt der Roßhauptener Arbeitskreis Klima. Der Ausbau von Nahwärmenetzen ist sicher sinnvoll“, ermunterte Lävemann die Initiativen der Arbeitskreise im Füssener Land.

Lävemann erläuterte die verschieden Formen von Möglichkeiten der thermischen Speicherung. Sie könne unter anderem dazu dienen, zeitlich unterschiedlich anfallende Energie aufzunehmen. Damit kann die nur bei Sonnenstrahlung erzeugte Solarenergie gespeichert und für die benötigten Zeiten zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt auch für die Windenergie, die häufiger im Norden Deutschlands anfällt, aber über Stromtrassen für den Süden der Republik nutzbar gemacht werden kann.

Wann der nächste Vortrag am Hopfensee stattfindet

Beim nächsten Vortrag am Montag, 4. Dezember, um 18 Uhr im Haus Hopfensee, informiert Josef Jenni über das Thema Sonnenenergie. Bis dahin will Eggensberger auch die Vorschläge dieser ersten Veranstaltung ausgewertet haben, welche Themen besonders gewünscht sind: Diese sollen dann zum Gegenstand weiterer Vorträge werden.