Wackelt Familienstützpunkt in Füssen doch?

Bürgermeister Eichstetter: Habe nie Mietverzicht gegenüber der Arbeiterwohlfahrt zugesagt. Vieles wurde bisher hinter verschlossenen Türen besprochen, damit ist jetzt Schluss.

22.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

„Er setzt damit ein Zeichen, dass ihm Füssener Familien wichtig sind.“ So lobte Brigitte Protschka, die Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Füssen-Schwangau, vor wenigen Tagen Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). Denn in einem internen Gespräch schien eine (finanzielle) Lösung für den Füssener Familienstützpunkt gefunden worden zu sein (wir berichteten). Doch gibt es derzeit keine Lösung, machte Eichstetter kurz darauf im Finanzausschuss deutlich. Nun soll der Stadtrat am kommenden Dienstag in öffentlicher Sitzung über die Einrichtung diskutieren.

