Wahl–Modus für Füssener Jugendparlament in der Kritik

Stadträte bemängeln, dass nicht alle Jugendlichen ihre Stimme abgegeben konnten. Geschäftsordnung wird ohne Debatte gebilligt.

04.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Der Füssener Stadtrat hat nun die Geschäftsordnung für das neue Jugendparlament gebilligt. Keine große Sache, die aber für eine Debatte über die Wahl für dieses Gremium sorgte. Denn nach Ansicht einiger Ratsmitglieder wurden Füssener Jugendliche, die nicht mehr in Schule gehen, bei diesem Urnengang ausgegrenzt.

Wie mehrfach berichtet, gibt es nun ein Jugendparlament in Füssen. Bei dessen konstituierender Sitzung im Juli wurde eine Geschäftsordnung verabschiedet, die nun noch vom Stadtrat gebilligt werden musste. In dem Regelwerk festgehalten ist auch, dass dem Jugendparlament ein jährlicher Etat in Höhe von 500 Euro zur Verfügung gestellt wird. Die Geschäftsordnung passierte den Stadtrat ohne große Debatte.

Wahl zum Jugendparlament in Füssen nur in Schulen abgehalten

Allerdings beschäftigte die Ratsmitglieder ein anderes Thema: Denn die Wahl zum Jugendparlament sei nur in Schulen abgehalten worden – andere Jugendliche hätten sich nicht daran beteiligen können, hieß es. Dass für die Wahl gerade in den Schulen geworben wurde, sei erfolgreich gewesen sagte Erich Nieberle (SPD): So hätten 1200 junge Menschen gewählt – das sie deutlich mehr als in anderen Orten. Auch präsentiere das Jugendparlament aus seiner Sicht ganz gut die Jugend in Füssen und die Jugendlichen von außerhalb, die Füssener Schulen besuchen, sagte Nieberle. Dass nicht alle anderen Jugendlichen bei den Wahlen eingebunden waren, führte er auf einen gewissen Zeitdruck zurück.

Jugendliche aus Gremium nicht aufgrenzen

„Finde ich ab bisserl schwach, diese Ausrede“, meinte Jürgen Doser (Freie Wähler) dazu. Man dürfe Jugendliche von dem neuen Gremium nicht ausgrenzen, nur weil sie nicht nicht mehr zur Schule gingen. Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader (Grüne) verwies darauf, dass die Jugendlichen vorab in sozialen Medien für diese Wahl geworben hätten. Sie sei also auch außerhalb von Schulen bekannt gewesen. Gleichwohl kündigte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) an, sich vor der nächsten Wahl Gedanken über einen anderen Modus machen zu wollen.