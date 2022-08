Waldbaden in Pfronten: Ganz schön verrückt – aber extrem wohltuend

Waldbaden im Pfrontener Kurwald: Raus aus dem Hamsterrad und der medialen Dauerpräsenz. Was Teilnehmerinnen von der tiefenentspannenden Naturtherapie halten.

07.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Ein ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk haben kürzlich vier Augsburgerinnen ihrer Freundin gemacht. Einmal Waldbaden in Pfronten. Mit Berta Morisse, eine der vier ausgebildeten Waldgesundheitstrainer ging es in den zertifizierten Pfrontener Kurwald. Warum gibt es für einen Wald überhaupt eine Zertifikation, fragt man sich. Julia Fricke von Pfronten Tourismus weiß es: Es wird bei dem Pilotprojekt „Wald und Gesundheit“ auf Grundlage des Kriterienkatalogs unterschieden. Pfronten hat einen Kurwald, der eher der Prävention, also Vorbeugung, dient. Bei einem Heilwald können bereits bestehende Krankheitsbilder therapiert werden.

Sanfter Tourismus in Pfronten: Zukunft?

Die Gemeinde Pfronten beschreitet mit dem Waldbaden neues Terrain in Sachen sanfter Tourismus und befindet sich damit mitnichten „auf dem Holzweg“. Der Trend weg vom Überdruss und Überfluss – raus aus dem Hamsterrad und der medialen Dauerpräsenz. Immer mehr Menschen suchen mit Hilfe der Natur ihren Stressbelastungen entgegenzuwirken und mit verschiedensten Methoden ihre psychische und physische Widerstandskraft zu stabilisieren.

Die Pfrontener Natur mit ihrer Schönheit, Ruhe und Heilkraft lädt zum Waldbaden ein, ohne dabei selbst einem weiteren Freizeit-Fun-Raubbau zum Opfer zu fallen. Vielmehr kann man das Waldbaden als gelebten Naturschutz verstehen, denn es verbraucht keinerlei Ressourcen, sondern verwebt den Waldspaziergang mit extremer Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auf einzelne Naturkomponenten wie Bäume, Sträucher und Tiere und sensibilisiert die Kursteilnehmer für das ausgewogene Ökosystem. „Die Bäume haben ihre eigene Sprache und sind miteinander durch Terpenen (Duftstoffe) und Wurzeln miteinander vernetzt.

Der heutige Mensch funktioniert größtenteils nur noch im Kopf und spürt seinen Körper oft nicht mehr richtig. Da gilt es wieder anzudocken“, erklärt Kursleiterin Morisse. Und so tauchten die Augsburgerinnen nach und nach in die Symbiose ein, mittels Achtsamkeits-, Entspannungs- und Wahrnehmungsübungen.

Waldstück in Pfronten mit allen Sinnen "verkostet"

Für zweieinhalb Stunden wurde das Waldstück bis ins kleinste Detail mit allen Sinnen „verkostet“ und zur angenehm kühlen, tiefenentspannenden Naturtherapie. Würzige Waldluft wurde bis tief in die Körpermitte hineingeatmet, dann durfte jede Teilnehmerin für fünf Minuten ihren Lieblingsbaum umarmen und erspüren. Fazit: Ganz schön verrückt – aber extrem wohltuend! „Das war wirklich eine ganze tolle Erfahrung, da können wir viele Impulse mit nach Hause nehmen“, waren sich die Teilnehmerinnen am Schluss einig und bedankten sich für die guten Impulse der Waldgesundheitsexpertin Morisse.