Nach einem Schädlingsbefall und Stürmen mussten viele Bäume gefällt werden. Doch jetzt wächst ein neuer Mischwald am Falkenstein heran. Ein Besuch vor Ort.

Von Martina Gast

29.06.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Starke Stürme und Schädlingsbefall haben den Fichtenbestand im Bergwald am Falkenstein massiv in Mitleidenschaft gezogen. Doch jetzt wächst dort ein neuer, widerstandsfähigerer Mischwald heran. Bei einem Waldrundgang auf der Fahrstraße von Pfronten-Meilingen in Richtung Falkenstein haben sich nun über 50 Personen auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft (Arge) der Jagdgenossenschaften im Ostallgäu ein Bild von den Schäden und der Neuanpflanzung gemacht.