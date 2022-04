Walderlebniszentrum zieht Bilanz - Viel Löschwasser und viele Besucher

Bei der Jahresversammlung wird noch einmal der Waldbrand am Schwarzenberg näher beleuchtet. Trotz vieler Investitionen ist der Verein weiter schuldenfrei.

Zwei Millionen Liter Wasser sind benötigt worden, um den Waldbrand am Schwarzenberg zu löschen. Diese und weitere eindrucksvolle Zahlen nannte Josef Walch, Chef der Bezirksforstinspektion Reutte, bei der Jahresversammlung des Vereins Walderlebniszentrum Ostallgäu-Außerfern (WEZ). Gute Zahlen lieferte Geschäftsführerin Carolin Klughammer zum Saisonstart des Walderlebniszentrums in der Ziegelwies an Ostern: „Der Start an den beiden Feiertagen mit über 2700 Besuchern auf dem Gelände und dem Baumkronenweg war mehr als erfreulich.“

Bei der Versammlung im Gemeindesaal Pinswang ging es um das Geschäftsjahr 2021. Vorsitzender Reinhold Sontheimer konnte dazu Vertreter von Waldkörperschaften, der Agrargemeinden und von Forsteinrichtungen beiderseits der Grenze begrüßen.

Geschäftsführerin Klughammer gab zu Beginn ihrer Ausführungen der Freude darüber Ausdruck, dass nach zwei Corona Jahren das Walderlebniszentrum an Ostern wieder öffnen konnte. Aufgrund der 2700 Besucher an beiden Feiertagen ist geplant, eine Kamera zur Parkdatenerfassung zu installieren, um jederzeit Echtdaten über freie Stellplätze abrufen zu können und eine unnötige Parkplatzsuche zu verhindern. Berichtet wurde auch über die alle drei Jahre stattfindende Überprüfung der Stahlseile vom Baumkronenweg und diversen Erneuerungen der Gehbahndielen und Plattformen, die ausgetauscht werden müssen.

Übereinstimmend bedauerten es Klughammer und Sontheimer den Verlust der bisherigen stellvertretenden Leiterin des WEZ, Försterin Annerose Schneider. Sie betreut seit 1. April in einem Jobsharing-Modell die Gemeinden Lechbruck und Halblech forsttechnisch. „Ohne sie wäre so manches nicht realisiert worden, sie hat das WEZ zu einem Ort der Faszination mit entwickelt und war hauptverantwortliche für eine erfolgreiche Waldpädagogik“ erinnerte Sontheimer. Zahlreiche Projekte und Thementage hätten Schneiders Handschrift getragen. Einen ausgeglichenen Haushalt legte Schatzmeister Helmut Angl vor. Der Kernsatz bei seinen Ausführungen war: „Wir sind ein gesunder Verein und trotz aller Investitionen schuldenfrei.“

WEZ-Vorsitzender Reinhold Sontheimer verabschiedete zusammen mit Geschäftsführerin Carolin Klughammer die ehemalige stellvertretende Leiterin des Walderlebniszentrums, Annerose Schneider (rechts). Bild: Uwe Claus

Einen breiten Raum nahm die Schilderung des Außerferner Forstexperten Josef Walch über den Waldbrand am Schwarzenberg in der Gemarkung Pinswang ein. Am 12. März um 12.30 Uhr erfolgte die erste Alarmierung. Nachdem zunächst zwei Feuerwehren und ein Hubschrauber an die Brandfläche beordert wurden, war bald klar, dass weitere Kräfte benötigt wurden. Die Dimensionen des Einsatzes machen einige Zahlen klar: 1175 Einsatzkräfte (inklusive Polizei und Bergrettung) absolvierten rund 10.300 Einsatzstunden. Bei 1600 Flügen der Hubschrauber wurden 1,33 Millionen Liter Wasser auf den Berg gebracht, zusammen mit den Tanklöschfahrzeugen waren es zwei Millionen Liter.

„Auslöser des Vorfalls war vermutlich eine Zigarettenkippe, da der Brandherd an einem Wanderweg lag“, sagte Walch. Aufgrund der sich verstärkenden Trockenperioden werden Waldbrände, besonders in Tirol, häufiger auftreten –umso wichtiger sei es, die Bevölkerung und Touristen für diese Tatsache zu sensibilisieren und die Feuerwehren bedarfsgerecht auszurüsten.

