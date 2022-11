Waldkindergarten in Seeg: Den Kindern ist das Wetter meistens egal

Bald gibt es für die Waldgruppe des Seeger Kindergartens eine neue Schutzhütte. Das Konzept kommt an. Aber wer dabei sein will, dem muss auch etwas klar sein.

25.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Für die Kinder spielt das Wetter meistens kaum eine Rolle“, sagt Erzieherin Sabrina Capizzi und das Geschehen vor Ort gibt ihr recht: Die Mädchen und Buben der Waldgruppe der Kindertagesstätte St. Ulrich in Seeg spielen fröhlich unter den Bäumen. Dass vom Himmel an diesem Tag dicke, kalte Regentropfen gemischt mit Schneeflocken herunterfallen, ist ihnen ziemlich egal. Im Gegenteil: „Es schneit“, freuen sich die meisten lautstark.

Wem es gar zu scheußlich und kalt ist, der verschwindet kurz im großen, bunt bemalten Tipi. Bald gibt es außerdem eine Schutzhütte, die der Seeger Bauausschuss kürzlich genehmigt hat. Laut Bürgermeister Markus Berktold wartet die Gemeinde nur noch auf die Baugenehmigung vom Landratsamt. Sobald diese da ist, werde die Hütte in den Wald gebracht. Berktold ist froh, dass eine portable Lösung für den sensiblen Bereich im Wald gefunden wurde. Die Hütte wird dort auf ein Punktfundament gestellt, das im Fall des Falles schnell wieder entfernt werden kann. Bei der Hütte handelt es sich um einen ehemaligen, aus Holz gestalteten Verkaufscontainer der Firma BG Immobilien & Bauplanungs GmbH aus Seeg.

Kindergarten in Seeg hatte als erstes im Füssener Land eine Waldgruppe

Die Idee für die Waldgruppe kam in der Kita vor drei Jahren auf. Sie war damit die erste Einrichtung im Füssener Land, die ein solches Projekt umsetzte. 2021 folgte der Waldkindergarten in Steingaden. Er wurde aus Platzmangel in der Kita zunächst als Notlösung gegründet, hat sich aber mittlerweile etabliert. Fehlende Kitaplätze ersetzen sollte die Waldgruppe in Seeg nie. „Wir wollten ein zusätzliches Konzept bieten“, sagt Capizzi, die stellvertretende Leiterin der Seeger Einrichtung ist.

Die Eichhörnchengruppe ist demnach kein reiner Waldkindergarten. Die Kinder sind in der Regel eine Woche im Wald, eine im Kindergarten. Das soll auch so bleiben, wenn die Schutzhütte steht. Denn ein reiner Waldkindergarten bräuchte eine eigene Betriebserlaubnis. „So ist es einfacher, auch weil wir flexibler sind. Im Winter sind unsere Waldzeiten zum Beispiel je nach Wetter kürzer, als im Sommer“, sagt Capizzi. Außerdem hielten die Eichhörnchen-Kinder durch den Wechsel mehr Kontakt zum restlichen Kindergarten. Zunächst stand das Tipi der Eichhörnchen auf dem Gießübel in Seeg. Das ist ein Hügel mit ein paar Bäumen. Seit April 2022 hat die Gruppe mitten im Wald eine neue Heimat. Die liegt direkt neben dem Weg zur Alpe Beichelstein zwischen Brandstatt und Goimenen.

Die Kinder der Waldgruppe in Seeg dürfen lauter sein

Dort haben die Kinder jede Menge Platz zum Toben und Entdecken. „Sie sind fast immer in Bewegung. Spiel braucht Platz“, sagt Capizzi. Ist der vorhanden, kommt es weniger zu Konflikten. Ein weiterer Vorteil im Wald: Die Kinder können lauter sein, als in einem Raum, weil sich die Geräusche zwischen den Bäumen viel mehr verlieren. Davon profitieren auch die Erzieherinnen. „Das ist ganz anders, als ein normaler Kindergartentag“, sagt Capizzi. Nach einem solchen sei sie geistig viel gestresster. Im Wald sei man dafür körperlich mehr gefordert – zumal jeder Tag mit einer kurzen Wanderung vom Parkplatz hoch beginnt.

Mit Autos darf die Waldgruppe nicht direkt angefahren werden. Sie stehen unten am Beginn des Weges zur Alpe Beichelstein. Die Gruppe funktioniert laut Capizzi auch deshalb gut, weil die Eltern mitziehen, indem sie sehr flexibel sind und zum Beispiel Fahrgemeinschaften bilden, um den kleinen, im Sommer oft stark von Wanderern frequentierten Parkplatz zu entlasten.

Im Wald geht alles, was auch drinnen geht

Von der pädagogischen Arbeit her geht in der Waldgruppe laut der Erzieherin alles, was auch drinnen geht. Aber der Umgebung geschuldet stehen Wald- und Naturthemen natürlich oft im Vordergrund. Zuletzt zum Beispiel bauten die Eichhörnchen nach Baumfällarbeiten aus den herumliegenden Fichtenzweigen tipiähnliche Höhlen. Auch einen Christbaum haben sie bereits auf eigene Initiative hin aus dem Wald geschafft: nämlich den Wipfel eines gefällten Baumes.

Die Nachfrage nach einem Platz in der Waldgruppe ist groß. „Wir haben jetzt schon wieder Anfragen für September 2023“, sagt Capizzi. 23 Kinder sind derzeit in der Gruppe, die von zwei Erzieherinnen und ein bis zwei Auszubildenden betreut wird. Allerdings ist die Gruppe nicht für jeden geeignet. „Man braucht schon eine gewisse Naturverbundenheit und sollte auch bei schlechtem Wetter gern draußen sein“, sagt Capizzi. „Vor allem die Kinder müssen das mögen und etwas aushalten im Wald. Nur weil die Eltern es gut finden, muss es für die Kinder noch lange nichts sein.“ Damit für jeden deutlich wird, was in der Waldgruppe auf ihn zukommt, gibt es Schnuppernachmittage für Eltern und Kinder und ausführliche Informationen.