Wander- und Spazierwege als barrierefreie Strecken

Die Gemeinde Schwangau will noch intensiver als bislang Hürden beseitigen, um die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen. Dabei spielt das Siegel „Reisen für Alle“ eine wichtige Rolle.

28.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Barrierefreiheit soll in Schwangau in Zukunft noch mehr im Fokus stehen als bislang schon. Jana Lebetz von der örtlichen Tourist Information stellte dafür im zuständigen Ausschuss ein Maßnahmenpaket vor. Ein zentrales Ziel: Die Tourist Information soll mit dem Siegel „Reisen für Alle“ – die bundesweit gültige Kennzeichnung im Bereich Barrierefreiheit – zertifiziert werden. Diesen Titel sollen auch Wander- und Spazierwege in der Schlössergemeinde erhalten. Die Kosten in Höhe von 3000 Euro werden im Tourismus-Haushalt 2024 eingeplant. Die Mitglieder des Ausschusses stimmten alle zu.

Die Tourist Information plant in den nächsten Jahren in Zusammenarbeit mit dem Landkreis, den örtlichen Partnern sowie den Nachbarkommunen, die Infrastruktur und die Informationen im Bereich Barrierefreiheit auszubauen. Ein wichtiger Partner ist dabei laut Lebetz die Initiative „Reisen für Alle“ des Bundeswirtschaftsministeriums. In den vergangenen Jahren wurden bereits die Tegelbergbahn, das Landhaus am See, das Museum der bayerischen Könige sowie das Hotel Helmer mit diesem Siegel ausgezeichnet. Weitere Partner sollen sich in den nächsten Jahren zertifizieren lassen. Damit die Tourist Info selbst das Siegel erhält, müssen die Mitarbeiter geschult werden. Die gesamten Kosten betragen 150 Euro. Die Kennzeichnung sei dann für drei Jahre gültig.

Im Maßnahmenpaket, das Lebetz den Mitgliedern des Ausschusses vorstellte, sind noch weitere Schritte vorgesehen: Dazu zählen die Überprüfung und Einrichtung weiterer Spazier- und Wanderwege für gehbehinderte Menschen (mit Rollatoren) sowie für Familien mit Kleinkindern (begehbar mit Kinderwagen).

Unter anderem soll es auch einen Weiterbildungsworkshop für Gastgeber und Freizeit-Dienstleister geben. Neben einem Impulsabend in Präsenz im Schlossbrauhaus ist ein Online-Seminar mit Informationen zu „Reisen für Alle“ angedacht sowie eine Fahrt zu einem beispielhaften Vorbild in diesem Bereich.