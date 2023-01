Skiurlauber zufrieden: Schmaler, weißer Streifen "besser als garnichts"

Ungewöhnlich hohe Temperaturen und Regen lassen den Dezember-Schnee in der Region schmelzen. Das sagen Skiurlauber und ein Skilehrer zur aktuellen Situation.

05.01.2023 | Stand: 12:27 Uhr

Skifahrer in der Region haben es aktuell nicht leicht. Für die Jahreszeit ungewöhnlich hohe Temperaturen lassen den letzten Schnee, der Mitte Dezember gefallen ist, langsam dahinschmelzen. Regenfälle verwandeln das, was davon noch übrig ist, in braunen Matsch. Die sonst großflächigen Skipisten im Umland gleichen aktuell einem Flickenteppich. Wer gute Konditionen und breite, lange Pisten sucht, muss ins Außerfern. Ein Besuch im Skizentrum Pfronten-Steinach zeigt, wie Skiurlauber mit der Situation umgehen.

Neues Jahr beginnt mit Frühlingswetter

Das neue Jahr eifert dem vergangenen in Sachen Januarwetter bislang nach. Anfang 2022 gab es bayernweit Temperaturen über 17 Grad. Dann kühlte es allerdings ab und es folgte Schneefall. Heuer beginnt das neue Jahr ähnlich: Es herrscht Frühlingswetter. Am Neujahrstag hatte es in Pfronten Temperaturen um die 16 Grad und Sonnenschein. Auch einen Tag später – am Montag – bleibt es warm. Trotz dieser Wetterlage wird in Pfronten-Steinach Ski gefahren. Hier sind der Scheiberlift und der Familienlift in Betrieb. Vor allem Kinder haben ihren Spaß. Aber auch deren Eltern rutschen die Piste – einen schmalen, weißen Streifen – hinab.

„Besser als gar nichts“, sagt die 39-jährige Anja Terusek. „Die Kinder können hier ihre Kurse machen.“ Das sei für sie die Hauptsache. Insgesamt sei sie bereits das dritte Mal in Pfronten im Skiurlaub. Die anderen beiden Male seien sie aber ungefähr zwei Monate später dran gewesen. Da hätte es dann auch wesentlich mehr Schnee gehabt. Enttäuscht wirkt Terusek aber nicht. An dem wenigen Schnee „ist ja keiner Schuld“, sagt sie. Außerdem gibt es in der Region ja auch noch andere Aktivitäten: Die Familie Terusek will zum Beispiel die Burgruine Falkenstein besuchen.

Kommen Skiurlauber bald nicht mehr im Dezember?

Später im Jahr kommen möchte das nächste Mal auch Johann Lanzeling aus Kleve. Dann, wenn es „mehr Sicherheit auf Schnee“ gibt, etwa um die Karnevalszeit. Er ist 44 Jahre alt und fährt seit seinem 15. Lebensjahr Ski. Für einen erfahrenen Skifahrer sei die Piste nicht mehr optimal. Dennoch ist Johann zufrieden, vor allem mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Er besucht mit seiner Familie einen Bekannten in Pfronten. Seine Tochter Melissa stehe das erste Mal auf Skiern. „Eigentlich gefällt es mir gut“, sagt sie. Der Schnee sei noch okay. Sie habe trotzdem auf ein bisschen mehr Unterlage gehofft. Johann will mit seiner Familie als Krönung des Urlaubs noch auf der Zugspitze Ski fahren.

Wie lange kann man noch fahren? Liftbetreiber ist optimistisch

Unten am Lift trifft man eine 43-Jährige mit ihrem Kind aus dem Raum Frankfurt. Bei einer Verschnaufpause erzählt sie, dass sie jedes Jahr Urlaub in Pfronten machen. Freunde von ihr haben dort geheiratet, sagt sie. Ihr Sohn macht sich derweil schon für die nächste Fahrt bereit. „Für die Kinder reicht das eigentlich hier.“ Weiter oben gehe es noch sehr gut zum Fahren, unten werde es dürftig. Die Pisten werden vom Skizentrum gut gepflegt, sagt die 43-Jährige. Sie hofft, dass es noch „einen Moment hält“.

Der Liftbetreiber ist diesbezüglich optimistisch: Auch wenn die Temperaturen weiter über dem Gefrierpunkt bleiben sollten, könne man noch einige Zeit im Skizentrum Pfronten-Steinach fahren. Denn die Schneekanonen hätten ein bisschen Reserve. Obwohl andere Lifte in der Region den Betrieb eingestellt haben, sei weniger los als üblich.

So schätzt ein Skilehrer die Situation ein

„Die Bedingungen sind nicht perfekt“, sagt Skilehrer Philipp Sattelberger. Aber die Situation sei auch schon schlechter gewesen. Besonders für Kinder sei es super, dass im Skizentrum noch Liftbetrieb herrscht. Aber auch die Skiklubs können dort ihr Training abhalten. Für sie bleibt nun zu hoffen, dass der Schnee im schattigen Pfronten-Steinach noch etwas länger liegen bleibt.