Hunderte Mitarbeiter von Deckel Maho in Pfronten beteiligen sich an Warnstreik

Im Tarifkonflikt machen Kräfte des Werkzeugmaschinenbauers mit einer Kundgebung und einem Demonstrationszug rund ums Werk Druck. Autofahrer müssen warten.

17.11.2022 | Stand: 15:28 Uhr

Einem Aufruf der IG Metall zum Warnstreik sind am Donnerstag mehrere hundert Mitarbeitende der Firma Deckel Maho in Pfronten gefolgt. Neben einer Kundgebung stand ein Demonstrationszug rund ums Werk auf dem Programm. Dafür sperrte die Polizei kurzzeitig die Tiroler Straße. Bereits knapp eine Woche zuvor hatten sich laut dem 1. Bevollmächtigten der IG Metall im Allgäu, Dietmar Jansen,

700 bei Früh-Schluss-Aktion

700 Mitarbeitende an einer Früh-Schluss-Aktion beteiligt. Die Gewerkschaft erhöhte kurz vor einem möglichen Pilotabschluss in Baden-Württemberg den Druck auf die Arbeitgeber. Während sie angesichts der hohen Inflation und der derzeit guten Lage der Unternehmen eine Tariferhöhung von acht Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monate fordern, streben die Arbeitgeber einen Laufzeit von 30 Monaten an bei einer Einmalzahlung von 3000 Euro und einer noch nicht näher bestimmte Tariferhöhung.