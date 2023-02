Halblecher entdeckt gut gemachte Fake-E-Mail: "Das gibt's doch nicht"

Schmidt sah bei einer angeblichen E-Mail der Telekom genau hin und entdeckte: Diese Nachricht kann nicht echt sein. Der 79-Jährige aus Halblech möchte warnen.

10.02.2023 | Stand: 16:30 Uhr

„Die E-Mail war perfekt gemacht“, berichtet der Halblecher Horst Schmidt. Der 79-Jährige hat richtig auf eine gefälschte E-Mail reagiert und so womöglich Schaden von sich abgewendet. Er möchte von seinem Fall berichten, um auch andere zu schützen. Schmidt bekam eine angebliche E-Mail von der Telekom. Der Kommunikationsanbieter wies den Halblecher daraufhin, dass die Einzugsermächtigung abgelaufen sei. Deshalb solle er über einen Link die Lastschrift wieder bestätigen. Schmidt wurde skeptisch.

Polizeimeldung: 70-jähriger aus dem Ostallgäu um Geld betrogen

Erst Mitte Januar haben Betrüger bei einem 70-jährigen Ostallgäuer zugeschlagen. Die Täter nutzten damals eine andere Masche und gaukelten über die Chatsoftware Whatsapp vor, die vermeintliche Tochter zu sein. Angeblich sei ihr Handy abhanden gekommen und sie benötige finanzielle Hilfe. Drei Überweisungen tätigte der 70-Jährige: einmal auf ein deutsches, ein luxemburgisches und ein litauisches Konto. Der Schaden: 6000 Euro. Erst als der Mann am nächsten Tag mit seiner richtigen Tochter telefonierte, flog der Betrug auf.

Die Betrüger des Halblechers Schmidt hatten mir ihrem Versuch kein Glück. Dem 79-Jährigen, der nach eigenen Angaben stark sehbehindert ist, guckt bei E-Mails immer besonders genau hin: „Ich bin sehr kritisch“, sagt Schmidt. Als er gelesen habe, dass er seine Einzugsermächtigung über einen Link erneuern soll, dachte er: „Das gibt’s doch nicht.“ Davon habe er bisher noch nie gehört. Schmidt rief bei seiner Bank an. Mitarbeiter checkten sein Konto, konnten nichts Auffälliges feststellen. Die Bank habe ihn ebenfalls darauf hingewiesen, dass es sich um eine Fake-Nachricht handeln könnte. Deshalb ging der 79-Jährige auf die Polizei zu, auch dort habe man ihn davor gewarnt, den Link anzuklicken. Er könne die Mail auch melden. Weil kein Schaden entstanden war, entschied Schmidt sich dagegen.

Betrugsversuche Fake E-Mails schlagen immer wieder auf

Es war nicht das erste Mal, dass Schmidt so etwas passiert ist. Regelmäßig bekommt er Mails zum Beispiel von der DHL, mit angeblichen Paketverfolgungen. Da klicke er aber nicht drauf. Und er erinnert sich noch an einen besonderen Vorgang: Schmidt berichtet von einem Anruf. Der Mann gab sich als Mitarbeiter seiner Bank aus, fragte, ob zwei jeweils vierstellige Überweisungen von Schmidt in Auftrag gegeben worden waren. Der 79-Jährige wurde stutzig und fragte nach einer ihm bekannten Kollegin. Daraufhin habe der angebliche Bankmitarbeiter sauer reagiert und schließlich aufgelegt.

Die Polizei rät, dass sich Betroffene vergewissern sollen, mit wem sie es zu tun haben. Bei geringsten Abweichungen soll man stutzig werden. „Klicken Sie niemals auf den angegebenen Link in der übersandten E-Mail oder SMS.“

Polizei und Telekom hat Tipps bei Fake- und Spammails

Außerdem weisen die Beamten daraufhin, dass Kreditinstitute zum Beispiel grundsätzlich keine vertraulichen Daten per E-Mail oder Telefon anfordern. Wer sich unsicher ist, soll die Bank oder den betroffenen Vertragspartner kontaktieren und nach dem konkreten Fall fragen.

Die Telekom weist daraufhin, dass sie beim Mailverkehr fast immer eine namentliche Anrede nutzt und keine Passwörter abgefragt werden. Außerdem sollen Betroffene die Rechtschreibung und Grammatik im Blick behalten.