Warum der Füssener Lions-Adventskalender baden geht

Füssener Club will nicht noch einmal die Schwierigkeiten wie mit der Auflage 2020 erleben. Darum soll in diesem Jahr eine Pause eingelegt werden.

23.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Im Jahr 2013 haben die Füssener Lions erstmals ihren Adventskalender angeboten und damit sofort eine Erfolgsgeschichte geschrieben: Die Adventskalender gingen weg wie warme Semmeln – und dies auch in den Folgejahren. Denn auf die Käufer warteten immer viele attraktive Gewinne. Und von den Einnahmen aus dem Kalender-Verkauf profitierte das Lions Hilfswerk Füssen, das damit etliche soziale Projekte unterstützen konnte. In diesem Jahr wird die Erfolgsgeschichte aber unterbrochen: Der Lions Club kündigte jetzt an, mit der Adventskalender-Aktion pausieren zu wollen. Denn mit dem Ablauf der Aktion 2020 könne man aufgrund der Corona-Auswirkungen nicht zufrieden sein – und dies wolle man nicht wieder erleben.