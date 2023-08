Warum diese Christen nicht mit der Kirche brechen

Im Vorjahr traten so viele Protestanten und Katholiken aus der Kirche aus wie nie zuvor. Doch viele Menschen bleiben und engagieren sich. Was sie bewegt.

Von Heike Heel und Heinz Sturm

06.08.2023 | Stand: 11:34 Uhr

Missbrauchsfälle und deren mangelhafte Aufarbeitung, die untergeordnete Stellung der Frau in der katholischen Kirche, die Kirchensteuer: Es gibt viele Gründe für Menschen, ihrer Kirche den Rücken zu kehren. Bundesweit hat die Zahl der Kirchenaustritte einen Rekordwert erreicht – und das auch im Füssener Land: 2002 sind im Standesamtsbezirk Füssen (also mit Lechbruck und Schwangau) 298 katholische und evangelische Christen ausgetreten – in den Jahren vor 2019 waren es lediglich zwischen 80 und 120. Doch viele bleiben ihren Kirchengemeinden treu, auch wenn es nicht immer leicht fällt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.