Warum ein Besuch des Kaisers in Füssen eine "Heimsuchung" war

Kaiser Maximilian I. ging es um das dauerhafte Gedenken an seine Person. In einem Vortrag beleuchtet Professor Dr. Klaus Wolf auch die Beziehung des Kaisers zu Füssen.

03.07.2023 | Stand: 08:00 Uhr

Der Mann war so etwas wie ein PR-Stratege in eigener Sache: Kaiser Maximilian I. ging es zeitlebens ums „gedechtnus“, um das dauerhafte Gedenken an ihn. Und das ist ihm zweifelsohne gelungen, nicht nur in Füssen, wo man nun wieder an seine Besuche erinnerte und es einen nach ihm benannten Platz gibt. Das war ein Fazit, das Professor Dr. Klaus Wolf von der Universität Augsburg bei seinem Vortrag über „Kaiser Maximilian, Bürgermeister von Augsburg sowie Jäger in Schwaben und im Allgäu“ zog.

Musik wie in der Renaissance

Ehe der Professor mit seinem Vortrag im Musiksaal am – natürlich – Kaiser-Maximilian-Platz begann, wurde das Publikum auf musikalische Art und Weise in die Zeit der Renaissance versetzt. Das bekannte Ensemble Füssener Consort spielte mit Renaissanceflöten, Gemshörnern, Schlagwerk und weiteren Instrumenten dieser Epoche auf. Stefan Renner erläuterte zwischen den Stücken immer wieder einzelne Instrumente.

Als "Bürgermeister von Augsburg" verspottet

In seinem kurzweiligen, aber detailreichen Vortrag beleuchtete Wolf anschließend die Beziehung des Kaisers zu Schwaben. Maximilian habe sich „in keiner Stadt außerhalb der Habsburgischen Erblande so gerne aufgehalten wie in Augsburg“. Er residierte dort so häufig, dass ihm sein Erzfeind, der französische König Franz I., den Spottnamen „Bürgermeister von Augsburg“ verlieh. Doch nicht nur in Reichsstädte zog es den Kaiser, sondern auch in die Provinz: Fast 40 Aufenthalte in Füssen sind dokumentiert. Nicht jeder freute sich darüber, erklärte der Referent später auf eine Frage aus dem Publikum: „Ein Kaiserbesuch war eher eine Heimsuchung.“ Denn der Bischof von Augsburg musste als Hausherr für die Unterbringung des Kaisers und seines Gefolges aufkommen. Doch Gastwirte und Musiker konnten sich über glänzende Geschäfte freuen.

Mit einem riesigen Gamsspieß auf der Jagd

Maximilian jedenfalls kam gerne in die Stadt, auch um seiner Jagd-Leidenschaft nachzugehen. Laut Professor Wolf ist es dokumentiert, dass der Kaiser den Gämsen im Hochgebirge nachstieg – erlegt werden durften sie nur mit einem übermannsgroßen Gamsspieß.

Füssen war für den Lautenbau legendär

Und noch aus einem anderen Grund war Füssen für Maximilian stets eine Reise wert: Der Mann schätzte Musik, er leistete sich „ein sündteures Hoforchester mit Gesangssolisten“, sagte Wolf. Und Füssen war schon damals für den Lautenbau legendär. Zudem wurde in Benediktinerkloster St. Mang von den Mönchen „auf hohem Niveau musiziert“, erinnerte der Professor zum Beispiel an das Füssener Osterspiel, das 2022 nach einem halben Jahrtausend erstmals wieder aufgeführt wurde (wir berichteten). Unter den Herrschern am Beginn der frühen Neuzeit rage Maximilian auch deshalb hervor, „weil er wie kaum ein anderer zuvor ein umfassendes Interesse an Kunst, Literatur und Musik zeigte“.