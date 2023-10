Warum ein Füssener den ersten Unimog originalgetreu nachbaut

Rudolf Mineif aus Füssen hat den ersten Unimog aus dem Jahr 1949 bis ins kleinste Detail nachgebaut. Theoretisch könnte das Modell-Fahrzeug sogar losfahren.

22.10.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Wäre es möglich einen Menschen auf die passende Größe zu schrumpfen, könnte er fast mit dem silberfarbenen Unimog losfahren. Denn das Fahrzeug, das Rudolf Mineif im Maßstab 1:6 nachgebaut hat, ist mehr als ein einfaches Modell. "Es ist ein richtiges verkleinertes Fahrzeug", sagt der Füssener. "Es hat alle Funktionen des großen Unimogs drin" - zum Beispiel den zuschaltbaren Allrad und die Zapfwellen, eine funktionsfähige Seilwinde, eine komplette Instrumentenbeleuchtung.

Allein für die ganze Antriebstechnik hat Mineif um die 400 kleine Kugellager verbaut. Sogar das winzige Türschloss hat er originalgetreu aus zehn Einzelteilen zusammenmontiert. Der Griff lässt sich zum Öffnen der Unimog-Tür, wie bei seinem großen Bruder, nach unten drücken. Die Sitze sind gefedert und mit Leder überzogen. Das Dach hat der Füssener aus einer olivfarbenen Plane aus dem Jahr 1957 von Hand genäht. Für das Nummernschild wählte er eine schwarze Variante mit weißer Schrift. Diese Schilder seien nach dem Zweiten Weltkrieg in Füssen normal gewesen, erzählt er. Bis 1956, solange die US-Amerikaner in Bayern Besatzungsmacht waren, wurden sie an Kraftfahrzeuge geschraubt.

Unimog-Modell aus Füssen hat Ochsenkopf statt Mercedes-Stern

Für Mineifs Unimog ist das zeitgemäß. Es handelt sich bei dem Nachbau um einen Ur-Unimog - sprich den ersten, der 1949 auf den Markt kam. Diese Fahrzeuge hatten noch nicht den später typischen Mercedes-Stern im Kühlergrill. Stattdessen zierte ein stilisierter Ochsenkopf mit Hörnern in Form eines Us die Motorhaube. Dieses Markenzeichen stand für die Firma Boehringer aus Göppingen. Sie fertigte den Unimog - die Bezeichnung steht übrigens für Universal-Motorengerät - bis 1950. Das schreibt der Unimog-Club Gaggenau im Schwarzwald, der auch beim dortigen Unimog-Museum mitarbeitete, auf seiner Internetseite.

Die Idee für diese Art Fahrzeug stammt von Albert Friedrich. Der frühere Leiter der Flugmotoren-Konstruktion der damaligen Daimler-Benz AG beschäftigte sich schon während des Zweiten Weltkriegs mit der Idee einer kompakten Arbeitsmaschine. Nach dem Krieg begann er mit der Entwicklung. Das Fahrzeug sollte in der Landwirtschaft eingesetzt werden können, sich aber von üblichen Traktoren unterscheiden. Das ist es auch, was Mineif am Unimog fasziniert und warum er sich entschied, ihn als Modell nachzubauen.

Warum vom Unimog zunächst nur 600 Stück gebaut wurden

Nach dem Krieg, erzählt der Füssener, war es großen Unternehmen wie Daimler zunächst nicht mehr erlaubt, geländegängige Fahrzeuge zu bauen. Friedrich aber schaffte es, 1945 von der amerikanischen Besatzungsmacht eine der selten "Production Orders" und damit die Erlaubnis zur Fertigung eines Prototyps zu erhalten. Im August 1948 beginnt bei Boehringer die Serienfertigung. Bis Sommer 1950 werden rund 600 Unimogs produziert. Für höhere Stückzahlen wären laut Homepage des Unimog-Clubs beachtliche Investitionen nötig, die die Firma Boehringer nicht aufbringen kann. So kam es, dass Daimler-Benz das Unimog-Geschäft übernahm und das Erfolgsmodell im Werk in Gaggenau produzierte.

Als Kind sah der Füssener Rudolf Mineif den ersten Unimog

Mineif, der heute 74 Jahre alt ist, erinnert sich noch, wie er 1953 als kleines Kind den ersten Unimog gesehen hat. "Das Sägewerk Merk in Füssen hatte einen", berichtet er. Die Faszination für dieses Fahrzeug blieb ihm erhalten. Deshalb baute er es jetzt innerhalb von knapp zwei Jahren nach. Der gelernte Kfz-Mechaniker fertigte für jedes Bauteil eine eigene Konstruktionszeichnung an. Als Material wählte er Aluminium für die Außenteile und Stahl für die Antriebstechnik. Den Pritschenaufbau, der im Original aus Fichtenholz bestand, veredelte er etwas und benutzte Nussbaumholz dafür. "Ich habe jedes Einzelteil selbst gemacht", berichtet er. Dafür fertigte er sich sogar zum Teil selber Werkzeuge. Nur die Reifen ließ er von einem anderen Modellbauer herstellen. Lackiert wird das silberglänzende Modell nicht, "weil man dann die Arbeit und das Material besser sehen kann", sagt Mineif.

Den Modellbauer aus Füssen fasziniert vor allem das Konstruieren und Bauen

Der 74-Jährige ist seit 50 Jahren Modellbauer. Bisher fertigte er hauptsächlich Militärfahrzeuge - "vor allem ältere, aber auch einen neuen Leopard-Panzer", sagt er. Letzterer sei von der Firma Diehl in Remscheid, die unter anderem Panzerketten herstellt, als Ausstellungsstück gekauft worden. Auch von seinen anderen Modellen hat er einige verkauft. "Sonst hätte ich zuhause keinen Platz mehr", erzählt er lachend. Den Füssener reizt vor allem das Konstruieren und Bauen, weniger die fertigen Modelle. Der Unimog landet vorerst in einer Glasvitrine in Mineifs Wohnung. In der Werkstatt des Füsseners nimmt nämlich bereits das nächste Modell - ein amerikanischer Jeep, Baujahr 1943 - Gestalt an.