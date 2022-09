Warum ein Treffen in einem Haus am Bannwaldsee in die Literaturgeschichte eingeht

Ilse Schneider-Lengyel stellt vor 75 Jahren ihr Heim in Schwangau für die Gründung der Gruppe 47 zur Verfügung. Über ihre letzten Lebensjahre ist wenig bekannt.

„Und dann lag unverhofft der Bannwaldsee vor uns, weit und ruhig, wie ein Auge in der Landschaft schlummernd, und am Rande ein kleines, weißes Haus. Frau Schneider-Lengyel kam uns mit großer Herzlichkeit entgegen.“ Hans Werner Richter hatte geladen: deutsche Autoren für die Gründung einer neuen Zeitschrift und Ilse Schneider-Lengyel stellte ihr Haus zur Verfügung. Das Treffen am 6. und 7. September vor 75 Jahren am Bannwaldsee ging in die Geschichte der deutschen Literatur ein. Im Rückblick ist es das Gründungstreffen der Gruppe 47 gewesen, die fast 20 Jahre lang die Nachkriegsliteratur beeinflusste.

Schneider-Lengyel war erfolgreiche Fotografin und Kunsthistorikerin

Schneider-Lengyel hat bis dahin schon ein bewegtes Leben hinter sich. Erfolgreich als Fotografin hatte sie zahlreiche Bildbände herausgegeben, sich als Kunsthistorikerin einen Namen gemacht. Mit ihrem jüdischen Ehemann 1933 ins Exil nach Paris gezwungen, suchte sie nach dem Krieg ihren Platz in der wieder wachsenden Kunstszene Deutschlands. Gegen Ende des Jahres 1946 muss sie den Weg in die Redaktion der Süddeutschen Zeitung gefunden haben, die damals drei Mal in der Woche erschien. Jedenfalls wird ihr 1947 bescheinigt: „Frau Ilse Schneider-Lengyel ist ständige Mitarbeiterin des Kulturreferats der Süddeutschen Zeitung und ist besonders mit Aufgaben der Reportage und Berichterstattung aus dem Kulturleben betraut“. Auch mit Alfred Andersch und Hans Werner Richter, den Herausgebern der Zeitung „Der Ruf – Unabhängige Blätter der jungen Generation“, steht sie in Kontakt. Der amerikanischen Kontrollbehörde sind die Artikel, die im Ruf erscheinen, zu kritisch und zu unbequem geworden. Deshalb werden Alfred Andersch und Hans Werner Richter entlassen. Davon unbeeindruckt haben die beiden Autoren nun den Plan, eine neue Zeitschrift mit dem Namen Skorpion herauszubringen. Für das erste Treffen stellt Schneider-Lengyel ihr Haus am Bannwaldsee zur Verfügung. In ihren Tagebucheintragungen hat Freia von Wühlisch das Treffen festgehalten. „Für den Abend war die erste Lesung angesetzt. (…) Zwischendurch aßen wir zu Abend – Krebse und belegte Brötchen; dazu Tee. Die Tafel bunt und festlich. Uns gingen die Augen über.“ Auch Schneider-Lengyel liest bei diesem Treffen Gedichte vor, die die Autorin Freia von Wühlisch so kommentiert: „Frau Schneiders surrealistische Dichtung stieß auf Zweifel und Unverständnis, keiner konnte sich aber einer gewissen dichterischen Kraft und Schönheit verschließen.“

Wie es nach dem Zweiten Weltkrieg für Schneider-Lengyel weiterging

An ihren Erfolg vor dem Krieg kann Schneider-Lengyel nach 1945 nicht mehr anschließen. Sie formulierte es in einem Schreiben an das Bayerische Landesentschädigungsamt, bei dem sie nach dem Krieg eine Wiedergutmachung einfordert: „Meine Karriere war zerstört als Kunsthistorikerin; ich konnte sie in Deutschland auch nach 1948 nicht mehr herstellen. Folglich werde ich nie Teilhaberin des deutschen Wirtschaftswunders sein, vielmehr seine Leidtragende.“ In den 1960er Jahren zog sie sich aus dem Literaturbetrieb zurück und verbrachte viel Zeit am Bannwaldsee. Hier findet sie auch die Freundschaft zur damals 19-jährigen Margret Höß, deren Vater ab 1959 den Campingplatz gepachtet hatte. Sie beschreibt in einem Gespräch mit dem Autor Peter Braun Ilse Schneider-Lengyel als „umwerfend gekleidete Frau“ mit einem „handwerklichen Geschick“. Für Ilse Schneider-Lengyel war der Bannwaldsee ihr Leben lang ihr Refugium – hier zog es sie immer wieder hin. Sie unternahm lange Spaziergänge und ruderte zum Fischen auf den See hinaus. Ihre letzten Lebensjahre bleiben dagegen bis heute ein Rätsel. 1969 wird sie zerlumpt und verwirrt in Konstanz aufgegriffen, landet im Psychiatrischen Krankenhaus und verstirbt dort nach drei Jahren.

Veranstaltung zum Jahrestag der Gründung der Gruppe 47 im Schlossbrauhaus Schwangau

Die Tourist Information Schwangau lädt am Mittwoch, 7. September, ab 19 Uhr in das Schlossbrauhaus Schwangau ein. Denn an diesem Datum jährt sich zum 75. Mal, dass Schneider-Lengyel einflussreiche und politisch engagierte Autorinnen und Autoren am Bannwaldsee empfing. Daraus ist die Gruppe 47 entstanden, die auch einen Preis an andere Autoren vergab. Laut Tourist Information galt dieser lange Zeit als der wichtigste Literaturpreis in Deutschland. An dem Abend im Schlossbrauhaus wirken mit: Miriam und John Westerdoll, Heike Drummer, Alfons Maria Arns und Gerhard Harss.

