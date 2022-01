Warum eine Lechbrucker Baufirma an viele Hilfsorganisationen spendet

Die Firma Ungelert aus Lechbruck am See verteilt 8000 Euro für einen guten Zweck.

02.01.2022 | Stand: 15:00 Uhr

8000 Euro hat Bertl Burkhart vom Lechbrucker Traditionsunternehmen Toni Ungelert GmbH & Co. KG für Kinder und Familien gespendet. Ihm und seinem Team ist es wichtig, dass die Spenden im Ort beziehungsweise in der Region bleiben.

Daher unterstützt Burkhart heuer mit jeweils 1000 Euro die Bürgermeister Helmut Angl Stiftung, die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, den Bunten Kreis, der Familien mit chronisch, krebs- und schwerstkranken Kindern in Schwaben betreut, die Holzhey Tabaluga Kinderstiftung in Schongau und, da Burkhart und seinen Mitarbeitern Kinder besonders am Herzen liegen, das Kinderhospiz in Bad Grönenbach. (Lesen Sie auch: Fehler im Kreuzworträtsel? Eine Füssenerin findet sie)

Unterstützung für unheilbare Krankheiten

„Leider werden Hospize für Kinder vom Staat nicht kostendeckend finanziert, was ich persönlich furchtbar finde. Die Betreuung eines unheilbar kranken Kindes bringt die Eltern an die Grenzen. Physisch und psychisch. Deshalb ist es uns ein Anliegen, das Bad Grönenbacher Hospiz regelmäßig, auch unterm Jahr, zu unterstützen“, sagt Burkhart. 3000 Euro gehen in diesem Jahr außerdem ins Ahrntal beziehungsweise an die Organisation „Allgäu hilft“, die dort Familien unterstützt, die von der Flut im August heimgesucht worden sind.