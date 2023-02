Warum es dem Markt Nesselwang allen Krisen zum Trotz gut geht

Neue Schulden sind nicht nötig: Nesselwang baut sie weiter ab. Im Marktgemeinderat erklärt Kämmerer Martin Keller, wie das gelingen soll.

22.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Trotz aktuell vielfältiger Kristen kann die Marktgemeinde Nesselwang die für dieses Jahr geplanten Investitionen stemmen, ohne neue Schulden aufnehmen zu müssen. Im Gegenteil soll der Schuldenstand im Lauf des Jahres um 711.000 Euro auf 3,080 Millionen reduziert werden. Das sind 801 Euro pro Einwohner (2022: 986 Euro). Allerdings sollen 978.000 Euro der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Diese würde damit bis zum Jahresende auf 2,822 Millionen Euro schrumpfen. Das geht aus dem Haushaltsplan 2023 hervor, den Kämmerer Martin Keller dem Marktgemeinderat präsentierte. Der stimmte geschlossen zu, nachdem Redner aller Fraktionen Keller für seine Arbeit gelobt hatten.

Andere wären froh...

Der Haushalt zeige, dass man nicht über seinen Verhältnissen lebe, sagte der Kämmerer: „Es ist ein gesunder Markt und viele andere Gemeinden wären froh, einen solchen Haushalt präsentieren zu können.“ Man habe, wie auch in den Jahren zuvor, sehr vorsichtige Haushaltsansätze gewählt und viele Unsicherheiten, etwa bei der Entwicklung der Energiepreise berücksichtigt. Glücklicherweise sei die Nesselwanger Wirtschaft sehr breit aufgestellt und habe sich besser erholt als erwartet, sagte Keller. So sei es zu keinem Rückgang bei den Gewerbesteuereinnahmen gekommen. Auch in diesem Jahr werde sie sich voraussichtlich stabil entwickeln.

Rücklagen als Puffer

Da die Kommune auch in anderen Bereichen mit höheren Einnahmen rechnet, wächst das Volumen des Haushaltes auf insgesamt 14,910 Millionen Euro. Im Verwaltungshaushalt, der die laufenden Einnahmen und Ausgaben umfasst, sind für dieses Jahr 12,691 Millionen Euro eingeplant. Das sind 1,149 Millionen mehr als im Vorjahr. Der Vermögenshaushalt für Investitionen und Schuldentilgungen schrumpft allerdings um 0,620 auf 2,219 Millionen Euro. Man habe bei den Rücklagen einen guten Puffer, betonte Keller. So könne man trotz der schwierigen Lage die Haushaltskonsolidierung fortsetzen. Bei den Investitionen habe man stark gekürzt und werde im laufenden Jahr nur die allernotwendigsten Investitionen tätigen, erklärte Keller. Unter anderem sind 216.000 Euro (2022. 177.000 Euro) für Investitionen in den Bereich Wirtschaft und Tourismus eingeplant, 762.000 Euro (2022: 925.000 Euro) für den Bereich Straßen, Kanal und Wasser. Für die Feuerwehr sind Investitionen von 490.000 Euro eingeplant, im Vorjahr waren es noch 924.000 Euro.

Mehr Geld vom Freistaat

Die Schlüsselzuweisungen, die die Marktgemeinde vom Freistaat Bayern erhält, sind heuer mit 417.000 Euro (2022: 335.000 Euro) merklich höher, sagte Keller, allerdings sei die Kreisumlage, die man an den Landkreis entrichten muss, mit 2,239 Millionen Euro noch höher. Aus den laufenden Einnahmen können 446.000 Euro (2022: 329.000 Euro) für Investitionen und Schuldentilgungen an den Vermögenshaushalt überwiesen werden, 40.000 Euro werden einer Sonderrücklage für die Abwasseranlagen zugeführt. „Für die Finanzplanung hoffen wir, dass trotz der weltweiten wirtschaftlichen, politischen und finanziellen Herausforderungen die Wirtschaft stabil bleibt“, sagte Martin Keller abschließend.

Als Kommune handlungsfähig bleiben

„Ich freue mich, dass wir den Haushalt jetzt schon präsentieren können“, sagte Bürgermeister Pirmin Joas. „Wir werden die Ausgaben fortlaufend prüfen, damit wir als Kommune handlungsfähig bleiben.“ Er dankte allen Kollegen im Rat für ihre konstruktive Mitarbeit bei der Aufstellung des Haushalts. Er versprach, dass in Zukunft eine „sparsame und nachhaltige Wirtschaftspolitik“ betrieben wird.

"Das muss uns erst mal einer nachmachen"

Alle im Marktgemeinderat vertretenen Fraktionen äußerten Zustimmung zum vorgelegten Haushalt und dem Investitionsprogramm und lobten die Arbeit von Kämmerer Keller. So zeigte sich Peter Schlichtling (CSU) erfreut, „dass der Markt trotz aller Krisen einen ausgezeichneten Haushalt präsentieren kann. Und das muss uns erst mal jemand nachmachen“. Ludwig Reffler (Freie Wähler), meinte, dass man vor lauter Meldungen über Coronakrise, Krieg und Inflation bald selbst die Krise bekommen könnte. Deshalb sei es so wichtig, dass die Kommunen eine solide Finanzpolitik betreiben. Da dies bei diesem Haushaltsentwurf der Fall sei, stimme er zu. Wie seine Vorredner lobte auch Reffler die ausgezeichnete Arbeit des Kämmerers. „Ich denke, dass wir zuversichtlich auf 2023 schauen können“, sagte Werner Mayr (SPD) und signalisierte ebenfalls Zustimmung zum Haushalt. Auch Martin Erd (Miteinand für Nesselwang) sagte, dass er dem Haushalt zustimmen könne. Er mahnte allerdings an, dass sich der Markt mehr mit dem Thema Energie beschäftigen müsse.