Warum es Mönche in Füssen nicht so mit der Wahrheit hatten

Die Füssener Mönche behaupteten über Jahrhunderte hinweg, ihr Kloster sei einst von Karl dem Großen bestätigt worden. Dafür fehlen jedoch jegliche Belege.

29.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Im Mittelalter war es allgemein üblich, Klostergründungen vorauszudatieren, um die Bedeutung einer lokalen Ordensgemeinschaft zu stärken. Im Mönchschor der Kirche St. Mang in Füssen befindet sich eine Inschrift, die auf eine Klostergründung unter dem karolingischen Stammvater und Hausmeier Pippin I. im Jahr 639 schließen lässt. Für dieses frühe Gründungsdatum gibt es allerdings keine Belege durch Urkunden.

Nach Vorlage von Albrecht Dürer

Die Füssener Mönche behaupteten sogar, dass diese frühe Gründung von Kaiser Karl dem Großen bestätigt wurde. Doch fehlt auch von dieser Feststellung jeglicher Beleg. Deshalb ließen die Ordensleute im Mönchschor ein Bild dieses Kaisers nach Vorlage von Albrecht Dürer im Prunkgewand mit Schwert und Reichsapfel anfertigten. Die Inschrift darunter lautet übersetzt: „Wahrhaftes Bildnis des Heiligen Kaisers Karl des Großen; seine Körpergröße betrug das vierfache Maß dieser Linie.“ Die in der Inschrift genannte Linie ist zwischen den beiden Textzeilen eingezeichnet.

Erst nach Karls Tod

Heute geht man allerdings von einer mittelalterlichen Gründung des Füssener Klosters etwa zwischen den Jahren 816 und 850 aus. Eine Bestätigung durch Pippin und Karl den Großen scheint eine Fälschung zu sein, auch wenn im barocken Treppenhaus beim Aufgang zum Kaisersaal Franz Georg Hermann 1721/22 noch einmal den heiligen Magnus mit den beiden Stiftern samt allen Klosterbesitzungen malte.

Im Jahr 800 zum Kaiser gekrönt

Karl wurde um 745 geboren und nach dem Tod seines Vaters Pippin 768 König über das Frankenreich. In zahllosen Kriegen vergrößerte er seinen Herrschaftsbereich. Karl ordnete eine vollständige Christianisierung an und gründete mehrere Bistümer. Den Klöstern legte er ein Leben nach der Regel des heiligen Benedikts nahe. Karl wurde am Weihnachtstag des Jahres 800 von Papst Leo III. in Rom zum Kaiser gekrönt. Sein Idealbild war ein Gottesstaat. Karl starb am 28. Januar 814 in Aachen, wo er auch beigesetzt wurde.

Seine Bedeutung liegt weniger in seinem frommen Leben, als in der Christianisierung seines Herrschaftsbereiches. Damit schuf er die Grundlage des Staatskirchentums. Kaiser Friedrich Barbarossa veranlasste 1165 die Heiligsprechung Karls durch den Gegenpapst Paschalis III., die jedoch von Papst Alexander III. nie offiziell anerkannt wurde. Dennoch fand der Kaiser am 28. Januar Eingang in den Heiligenkalender. Eine Bauernregel lautet: „Auf kalten Januar folgt viele Schnee im Februar.“