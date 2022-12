Warum Füssens Bürgermeister vom Stadtrat schwärmt

Rathaus-Chef Eichstetter bedankt sich bei dem „Team“ für das Mittragen gerade von nicht populären Entscheidungen. Was sein Vize antwortet.

21.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Sie streichen den Vereinen Zuschüsse, bitten Bürgerinnen und Bürger über Gebühren und Steuern stärker zur Kasse und streichen wünschenswerte Projekte: Es ist nicht gerade ein populärer Weg, den Füssens Kommunalpolitiker angesichts der desaströsen Finanzlage der Stadt beschritten haben. Umso mehr hob Maximilian Eichstetter ( CSU) in der letzten Stadtratssitzung in diesem Jahr hervor, dass das Kommunalparlament als „Team“ diese „schwierigen Entscheidungen“ mitgetragen habe. Das sei nicht selbstverständlich, dankte der Bürgermeister. Auch im wurde gedankt: Sein Vize Christian Schneider (Füssen-Land) hob Eichstetters enormen Einsatz hervor.

„Wir haben das durchgestanden“

In der letzten Ratssitzung eines Jahres hält der Bürgermeister traditionell einen Rückblick. Eichstetter hatte hierzu eine längere Rede vorbereitet, die er aber so nicht hielt, da er die Ratsmitglieder nicht über Gebühr beanspruchen wollte. Mündlich ging er nur kurz auf die Geschlossenheit des Stadtrates bei schwierigen Entscheidungen ein – und solche Entscheidungen habe man in jeder Sitzung fällen müssen. „Gemeinsam als Team haben wir das durchgestanden und geschafft.“ Dafür dankte er allen Ratsmitgliedern sowie seinen beiden Stellvertretern ausdrücklich. Sein Dank galt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in schwierigen Zeiten eine großartige Arbeit geleistet hätten.

Jeden Tag auf größter Baustelle in Füssen vor Ort

Ein Team könne in diesen außergewöhnlichen Zeiten nur dann gut funktionieren, wenn der Vorsitzende entsprechend führe, sagte Zweiter Bürgermeister Schneider dazu. Und Eichstetter bringe sich wie kein Zweiter für die Stadt ein, verwies Schneider zum Beispiel auf die Baustelle der Grund- und der Mittelschule: Der Bürgermeister sei dort jeden Tag vor Ort, um nach dem Rechten zu sehen und mögliche Einsparpotenziale auszuloten.

Kein leichtes Jahr für Füssen

Und Einsparungen tun not angesichts der prekären Finanzlage der Kommune. In seiner vorbereiteten Rede ging Eichstetter darauf ein. „Das Jahr 2022 war wahrlich kein leichtes für uns, für die Stadt Füssen“, verwies er auf Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, explodierende Energiekosten, Fachkräftemangel und eben die Haushaltskonsolidierung.

In dem entsprechenden Konzept habe man 123 Maßnahmen aufgelistet, um die Finanzen wieder zu ordnen. Und um die Stabilisierungshilfen beim Freistaat erfolgreich beantragen zu können. Allein in den Jahren 2022 bis 2025 sollen 16 Millionen Euro an Mehreinnahmen oder Minderausgaben erreicht werden. Ein Prozess, der noch lange fortgeführt werden muss. Denn die Stadt Füssen sei wie ein Tanker auf hoher See – es dauere, bis ein solcher Tanker zum Stoppen gebracht werden könne, ehe man überhaupt ans Wenden denken könne. So suche man intensiv nach Einsparpotenzialen bei der Sanierung der Schulen ebenso wie bei anderen Projekten, ohne dass die Qualität darunter leide.

Schuldenanstieg abgebremst

Und das mit Erfolg: Ursprünglich war für Ende 2022 ein städtischer Schuldenberg von über 67,5 Millionen Euro prognostiziert. Durch Schieben, Streichen und Einsparen von Positionen könne man den Schuldenanstieg auf die Marke von 55 Millionen Euro begrenzen. Weitere Themen wie die Investitionen der Stadt, Verbesserungen für Radfahrer oder die erfolgreiche Kulturarbeit nannte Eichstetter in seiner Rede ebenfalls – in etwa so wie bereits bei der Bürgerversammlung.