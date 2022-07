Der langjährige Hausarzt Günter Götz übergibt seine Räume an David Schilling. Der ist in Roßhaupten ohnehin kein Fremder.

17.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

36 Jahre sind eine lange Zeit. Vor allem für ein Berufsleben: Günter Götz, Hausarzt in Roßhaupten, beendet nach dieser langen Zeit seine berufliche Karriere. Einen Nachfolger hat der 68-Jährige bereits gefunden – seit 1. Juli leitet David Schilling die Praxis in der Hauptstraße. Damit bleibt die Praxis in der Familie, denn Schilling ist Götz’ Neffe.

