Warum in Füssen der Gleichstellungsbeirat verwaist ist

Aktuell ist der Beirat nicht aktiv. Warum die Vorsitzende zurückgetreten ist, was sie von einer Quote hält und welche Angebote der Landkreis für Frauen macht

07.03.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Betrachtet man nur die Zahl, kommt man am heutigen Weltfrauentag zu einem ernüchternden Ergebnis: Nur 25 Prozent der Stadträte in Füssen sind Frauen. Der Bürgermeisterposten und die der Stellvertreter sind von Männern besetzt. Die Stelle der Vorsitzenden des Gleichstellungsbeirates ist seit Monaten vakant. Dabei gibt es bei den Themen Geschlechtergerechtigkeit, Ungleichheit und Diskriminierung noch viel zu tun – nicht nur in Füssen, sondern in allen gesellschaftlichen Bereichen. Seit 1911 gibt es den „Internationalen Tag der Frauen“, an dem weltweit auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht wird.